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“STK’lar millete haklarını anlatıyor “

TBMM 25.Dönem Kayseri AK Parti milletvekili ve 27. Dönem aday adayı Havva Talay Çalış, MAZLUM-DER Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Taş ve yönetimini ziyaret etti.

“STK’lar millete haklarını anlatıyor “
Sonuna kadar çalışacağız
Kayseri eski milletvekili Çalış ziyarette yaptığı açıklamasında şöyle konuştu:
“25. Dönem milletvekilliğinde Kayseri’nin milletvekili olma onuruna erişmiştik. 27. Dönem milletvekilliği için de aday adayı olduk. Cumhurbaşkanımızın yanında olduğumuzu göstermek. Milletvekili adayı olsak’da olmasak’da sonuna kadar seçimlerde Ak Parti ve Cumhurbaşkanımız için sonuna kadar çalışmak arzumuz var.”
İletişim artış göstermeli
Vatandaşlar haklarının bilmemesinin Kayseri’nin sorunu olduğunu ifade eden Çalış; “MAZLUM-DER avukatlarla 12 ilçede okulları dolaştılar. Bu okullarda insan haklarını öğrettiler. Kadın kollarımızda ilçe ilçe dolaşıp kadınlara insan haklarını öğretiyorlar. Muhtarları da merkeze çağrı yapıp kadın ve aileye devlet destekleri hakkında bilgi sahibi yapılıyor. Sivil Toplum Kuruluşları milletimizi insan hakları konusunda aydınlatıyorlar. Millet ve siyasiler de elele verip sorunları hep birlikte aşacağız. İletişim daha fazla artış gösterilmesi lazım. ” diye konuştu.
Kayseri Gündem
 
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