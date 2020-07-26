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Su altı arama kurtarma ekibi konusunu Meclis’e taşıdı

MHP’li Özdemir, Kayseri genelinde su altı arama kurtarma ekibinin olmadığına yönelik iddiaları Meclis gündemine taşıdı.

Su altı arama kurtarma ekibi konusunu Meclis’e taşıdı
MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Türkiye’nin 16 büyükşehrinden biri olan Kayseri’de çok sayıda akarsu, baraj, doğal göller, göletler ve rezervuarlar bulunmasına rağmen Kayseri’de herhangi bir resmi kurumda su altı arama kurtarma ekibinin olmadığına yönelik iddiaların vatandaşlar tarafından endişe ile karşılanmakta olduğunu belirterek konuyu Meclis gündemine taşıdı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yanıtlanması istemiyle Meclis Başkanlığı’na verdiği yazılı soru önergesinde, geçtiğimiz günlerde Kayseri'nin Özvatan ilçesinde, serinlemek için girdiği Kızılırmak Nehri'nde kaybolan bir gencimizin cesedinin 22 saat sonra bulunduğunu ifade ederek şunları belirtti: “Ayrıca yine serinlemek için girdiği baraj gölünde boğulan başka bir gencimizin cansız bedeni Konya'dan gelen su altı arama-kurtarma ekibi tarafından bulunmuştur.”
MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir yaptığı açıklamalardan sonra, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya şu soruları yöneltti ve cevap istedi: “Kayseri'deki resmi kurumlarımızdan hangisi ya da hangileri su altı arama kurtarma ekibini bünyesinde bulundurmak zorundadır. Mevcut durumda Kayseri'deki hiçbir kurumunun su altı arama kurtarma ekibine sahip olmadığına yönelik iddialar doğru mudur? Kayseri'de şayet resmi kurumlarda su altı arama kurtarma ekibi yoksa kurumsal bir su altı arama kurtarma ekibinin oluşturulması konusunda hangi çalışmalar yapılacaktır?”

Kurumsal

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