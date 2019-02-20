Sulama Projeleri Yine Meclis Gündeminde

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yanıtlanması istemiyle Meclis Başkanlığı'na verdiği yazılı soru önergesinde, 2016 yılında yetkililerin yaptığı açıklamalarla; 2014 yılında tamamlanması öngörülen ancak ödenek yetersizliği yüzünden inşaat çalışmaları aksayan Develi 2. Merhale Sulama Projesi ile Bahçelik ve Yamula Barajı Sulama Projelerinin 2018 baharında biteceğinin ifade edildiğini ve Develi projesi ile Zamantı Irmağı'ndan yılda 102.83 milyon metreküp suyun, Develi Ovası'na aktarılarak 58.7 bin hektar alanın sulu tarıma açılmasının öngörüldüğünü belirterek, "Yamula Barajı ve Sulama Projesi ile yaklaşık 3.5 milyar metreküp su depolanarak 118 bin 170 hektarlık alanın sulu tarıma açılmasını sağlayacaktır. Yamula Sulama Projesi Kayseri için olduğu kadar Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat illeri için de önemli olup, proje bittiğinde Kayseri sınırları içinde yaklaşık 8 bin, komşu Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat illerinde ise toplam 180 bin hektarlık alan sulu tarıma açılmış olacaktır" açıklamasında bulundu.



MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir yaptığı bu açıklamalardan sonra, Bakan Bekir Pakdemirli'ye şu soruları yöneltti ve cevap istedi:"2019 yılı için DSİ 12. Bölge Müdürlüğü'ne Develi 2. Merhale Sulama Projesi ve Yamula Barajı ve Sulama Projesi'nin devam eden kısımları için ayrılan bütçe ne kadardır? Projelerin tamamlanması için herhangi bir gecikme bakanlığınızca öngörülmekte midir? Projeler ne zaman tamamlanacaktır? Anılan projelerden yıllar itibari ile ne kadarlık elektrik enerjisi üretimi hedeflenmektedir? Belirtilen projelerin bazı bölümlerinin iptal edildiği iddiaları doğru mudur? Doğru ise hangi gerekçelerle, hangi bölümler iptal edilmiştir? Yamula Projesinde "sulama" ve "elektrik üretimi" arasında doğrusal bir ilişki var mıdır? Elektrik üretimi ihtiyacı olmadığı zaman sulama için su bırakılmadığı iddiaları doğru mudur?"

