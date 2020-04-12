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SÜLEYMAN SOYLU İSTİFA ETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,görevinden istifa ettiğini duyurdu.

SÜLEYMAN SOYLU İSTİFA ETTİ

Soylu görevinden istifa ettiğini şu sözlerle duyurdu:

"Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte, tamamen salgının önlenmesine yönelik
hafta sonu sokağa çıkma kararınının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir.
Başlangıçta kısıtlı saatlerde de olsa ortaya çıkan görüntüler,
mükemmel yönetilen bu süreçle uyuşmadı..
Yaşadığım onca tecrübe, sorumluluk kısmı üzerimizde olan bu olayda,
böyle görüntülere yol açmamalıydı.
İyi niyetle, hafta sonunda salgını ve bulaşı bir nebze durdurabilmek adına atılan bir adımdı.
Hiç bir zaman zarar vermek istemediğim Aziz Milletimiz, hayatımın sonuna kadar da sadık olacağım Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın...
Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum...
Tüm dostlara, mesai arkadaşlarıma Allahaısmarladık..
Allah milletimizi korusun..."
 


Haber: Fatma Alkan

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