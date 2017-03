Suriyeliler kontrol altına alınmalı

Büyükşehir Belediye Meclisi mart ayı toplantısını Mustafa Çelik başkanlığında gerçekleştirdi. Çoğunluğunu imar maddelerinin oluşturduğu toplantıda Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Diyarbakır Kayapınar belediyesi arasında, belediye yetki ve sorumluluk alanına giren konularda toplumsal hizmetler, halkın sağlığı, eğitim ve kültürel varlıkların korunması, kamu duyarlılığının artırılması konularında 'kardeş şehir' ilişkileri kurulması konusu da görüşüldü.



MHP'li üyeler, Kayseri'de bulunan Suriyelilerin durumlarının ne olacağı konusunun belediye meclisini de ilgilendirdiğini belirterek başkan Çelik'e her hangi bir çalışma yapılıp yapılmadığını sordu.

MHP’li Kazım Yücel konuşla ilgili yaptığı konuşmasında “Tabi ki Kayseri’de Osmanlı’dan gelen Türk kültür geleneği Suriyelilere ciddi bir şekilde yerine getiriliyor. Tahminimce 100 bine yakın Suriyeli var. Biz bunları burada misafir ediyoruz ama sonuçta bir kontrolsüzlük olduğu da hissediliyor. Mesela Sahabiye Mahallesi’nde bir işyeri açıyorlar. Buranın ruhsatı var mı?, her hangi bir sıhhi kontrolü var mı? Vergi denetimine tabi mi? SSK’ya uyumlu mu? Bunları soruyorum ama bizi ilgilendiren kısmı ruhsat aşaması. Biz Ticaret Odası’na gidiyoruz. Bize “Bu Türk ismi değil. Bunu kullanamazsınız” deniliyor. Ama Sahabiye Mahallesi’ne baktığımızda Arapça isimler, çalışanlar belli değil. Belediyelerin bu anlamda yani ruhsat veya zabıta noktasında misafir ettiğimiz insanlara karşı her hangi bir yaptırımı var mı? Mesela bir kriz masası, kontrol masası oluşturulmalı diye düşünüyorum. Çünkü emniyet açısından son dönemlerde sıkıntı yaşanmaya başlanıldı. Bu bir şekilde kontrol altına alınmalı” dedi.



Başkan Çelik ise Kayseri’de 60 bin civarında Suriyeli olduğunu dile getirerek; “Kaygılar doğru. Gerek Büyükşehir, gerekse ilçe belediyeler bununla ilgili gayret gösteriyor. Ama bu yetmiyor. Bu konuda köklü bir çözüm gerekir. Bunlar Kayseri'de kalacaklar mı, gidecekler mi, kalırlarsa neler yapılacak bunun netleşmesi gerekir. Suriyeli misafirlerimizin entegrasyonuna ilişkin yapılması gerekenler ve diğer hususlarla ilgili elimizde ciddi bir rapor olsun istiyoruz. İnşallah bu çalışma çıktıktan sonra gerekli yol haritamızı belirleyeceğiz. Bu sorun hepimizin sorunu. Önemli çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda köklü çözüm için sanırım çalışma yapan ilk belediye olacağız' şeklinde konuştu.



Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ