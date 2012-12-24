Suriye'ye Yardım Gönderildi

Proje kapsamında, AK Parti Kayseri İl Teşkilatı, kadın kolları, gençlik kolları ve ilçe teşkilatları tarafından topladıkları malzemeler, Hatay ve İskenderun'daki kamplarda kalan Suriyelilere ulaşması için İHH Kayseri Şube Başkanı Ömer Yağmur'a teslim edildi.

Yardım malzemelerini teslim alan İHH Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Yağmur, toplanan yardım malzemelerinde AK Parti Kayseri Teşkilatı olarak herkesin büyük emeğinin olduğunu belirterek, "Yardım kampanyası çerçevesinde Hatay ve İskenderun'daki kamplarda kalan Suriyeli vatandaşlarımız için bir tır malzeme gönderdik. Bu hafta içinde de yine bir tır yardım malzemesi göndereceğiz. Kış şartları nedeniyle oradaki Suriyeli vatandaşlarımızın özellikle battaniye ve 06 yaş grubundan tutunda her türlü giyecek eşyalarına ihtiyaçları var. İHH İnsani Yardım Vakfı olarak bunların temini için çalışıyoruz. Yaptıkları çalışma ile bize destek veren AK Parti Kayseri Teşkilatı'na, kadın ve gençlik kolları ile ilçe teşkilatlarına teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti Sosyal İşler Komisyon Başkanı Rıfat Yelkenoğlu da, tüm teşkilatlara yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, "İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriyeli vatandaşlarımıza yönelik yürütülen yardım kampanyasına AK Parti Kayseri Teşkilatı olarak destek verdik. Tüm teşkilatlarımız yardım kampanyası için güzel bir dayanışma örneği sergilediler. Kayseri'ye yakışır bir çalışma oldu" şeklinde konuştu.