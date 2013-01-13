Talas'lı Kadınlar Birlik İçin Toplandı

Toplantıda Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, kadınlara kitap okuma uyarısında bulunurken, AK Parti Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır ise, annelere seslenerek, “Çocuklarımızı sigara, alkol ve uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan koruyalım” dedi.

Diva Düğün Salonunda düzenlenen kaynaşma toplantısına AK Parti Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır, Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, Talas Belediyesi Kadın Kültür Merkezi Başkanı Zübeyde Ülgen ve çok sayıda kadın katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Talas Belediyesi Kadın Kültür Merkezi Başkanı Zübeyde Ülgen, merkez olarak kadınlara yönelik yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım ise, “Talas ve Kayseri okuyor” sloganıyla kadınları kendilerini ve çocuklarını geliştirmeleri için okumaya davet etti. Başkan Yıldırım, günümüzde teknolojinin hızla geliştiğini ve bununla beraber okuma alışkanlığının giderek yitirildiğine dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Bizlerin yerel yönetimler olarak başarımızda annelerimizin ve kadınlarımızın katkısı çok fazla. 6 yıldır Nevin Akyurt Kadın Kültür Merkezinde emeği bulunan tüm kadınlarımıza teşekkür ediyorum. Burada açla, açıkla, bilgiyle, bilimle, kültürle, sanatla, istihdamla ilgileniyorlar. Bu da bize çok önemli destek oluyor. Kadın kültür merkezimiz kanayan bir yaraya parmak basarak toplumumuzun okutma alışkanlığını yükseltmemiz gerektiğinden bahsettiler. Anneler, çocuklar okumalı, okumak çok önemli. İnancımızda ilk emir ‘oku’ ile başlıyor. Oku ile başlayan bir medeniyetin nesliyiz biz. Bu nedenle önce anneler okusun ki çocuklarımız da okusun. Hep birlikte okuyarak Talas ve Kayseri okuyor güzelliğiyle tüm Türkiye’ye örnek olalım.”

AK Parti Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır da, sigara, alkol ve uyuşturucu gibi kötü alışkanlıkların küçük yaşlarda başladığının altını çizerek annelere uyardı. Prof. Bakır, Almanya’daki hapishanelerde kalan Türk mahkumları ziyaretinden örnek vererek şunları söyledi:

“Türk mahkumları dinlerken yüzde 90’ının uyuşturucu bağımlısı olduğunu öğrendim. Bu konuda annelerimiz geleceğimiz olan yavrularımız için çok dikkatli olmalı. Bağımlılık sigara ile başlıyor uyuşturucuya kadar ilerliyor. Bu yüzden sigaranın ne kadar zararlı olduğunu çocuklarımıza öğretelim ve başta kendimiz kullanmayalım. Hükümet olarak başta Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere sigara kullanımına çok önem gösteriyoruz. Kapalı mekanlarda sigara kullanımını yasakladık.”

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır ve Başkan Rifat Yıldırım, kadınlara kitap hediye etti. Toplantı söylenen türkülerle sona erdi.