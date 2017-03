Taner Yıldız: “Eyalet sistemine karşıyız”

AK Parti İnegöl İlçe Başkanlığınca iş adamları ve STK’lara kahvaltı verildi. Kahvaltılı toplantıda konuşan Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, “5 günde 5 ayrı ülkeye ziyaret yaptık. Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, İsviçre gibi ülkelerde bulundum. Gelişmeleri hep beraber izliyoruz. Her ülkenin farklı görüşleri, farklı yaklaşımları olabilir. Aynı Gezi olaylarıyla başlayan, 7-8 Ekim olaylarıyla devam eden ve Türkiye’de kaos oluşturmanın son nihai noktası 15 Temmuz ile beraber Türkiye’de bu olumsuzluklar bir noktaya taşındı. Ankara’nın korunmasına dönük bir çaba içerisindeyiz. Bahçeli’ye yükleniyorlar, başına tuğla mı düştü, neden evet diyorsun diye. Hayır, Bahçeli’nin başına tuğla düşmedi, ama Ankara’nın başına bombalar düştü. Güvenlik güçlerimiz Kandil dağlarına PKK’ya yarım tonluk bomba atıyorlardı, FETÖ’cü hainler polislerimize 1 ton bomba attılar. 8 şehidimiz ancak torbalarla toplanabildi" dedi.

Yıldız konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bizim eyalet sistemine geçişle ilgili bir gayretimiz yok. Eyalet kurulmasına karşıyız. Dünyada farklı örnekleri var. Başkanlık sistemi olduğu halde eyalet olan var, parlamenter sistem olduğu halde eyalet olan var. G-20’de krallıkla, monarşiyle, parlamenter ya da başkanlık sistemi ile yönetilenler var. Biz tarihimize uygun bir yapı oluşturmak istiyoruz. Eyalet sistemi, hiçbir şekilde kabullenemeyeceğimiz bir şey. 16 Temmuz sabahı bu hainler başarılı olsalardı Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Kürdistan kurulmuştu. Almanya, Hollanda gibi ülkeler böyle bir şey olsaydı tanırdı. Ülkemizin polisi birbirine silah sıkıyor, askeri bölünmüş birbirine silah sıkıyor asıl eyalet sistemi o zaman oluşurdu. Bunların yapmak istedikleri buydu. Geçen hafta Paris’te toplantıya gidiyoruz. Şanzelize’ye Libya lideri Kaddafi çadır kurmuştu. Arap baharından 2-3 ay önce son kurduğu çadır o oldu. O ülkede ABD’nin Libya büyükelçisi öldürüldü. Libya’nın şu anki halini görüyorsunuz. Kaç yıl içerisinde toparlanabilir? Ülke gitti. İkiye bölmekle kalmadılar, 5’e böldüler. Seyirci kalırsanız bunu yaparlar. Türkiye çok güçlü ülke, bunu yapamazlar ama seyirci kalırsak 15’e bölerler. Mısır ne oldu? Geçen ay yüzde 300 enflasyon oldu. Mısır bir yılda 30 sene geriye gitti. Suriye’de Arap baharı devam ediyor, yarım milyon insan katledildi, taş üstünde taş bırakılmadı. Irak iç savaşta. Bizim komşularımız Finlandiya, Norveç falan değil bu saydığım ülkeler. Sıra Türkiye’ye geldi diyorlardı. Irak harekatı başladığında ABD bir açıklama yaptı; Irak’a demokrasi getirmek için giriyoruz dedi. Irak’ın halini görüyoruz. Bizler vatanımızı, milletimizi, dinimizi, diyanetimizi düşünerek bu sevgi ile gönüllerimizde bu mücadeleyi vereceğiz. Allah’a bir can borcumuz var ama kendimizden daha çok sevdiğimiz çocuklarımıza daha güzel bir ülke bırakmak için yapmamız gerekenleri yapmalıyız. Sıra dışı olayların sıradan çözümleri olmaz. Anayasa değişikliği ülkenin hukuken yeni bir çerçeveye oturtulmasıdır. Biz rejim değiştirmek istemiyoruz, yaptıklarımızı değil yapmadıklarımızı konuşuyorlar. Evet ya da hayırın bir kelimeye sığdırılmış çok geniş ve derin bir ilişkisi var. FETÖ’den tanıdıklarımızla konuştuğumuzda ‘Senin sözüne inanırız ama bu anlattığın inanılır gibi değil’ diyorlar. Devletin karşı karşıya kaldığı tehdit sıradan bir tehdit değil. 18 yaşına düşürmeseydiniz ölür müydünüz? Hayır, sistem devam ederdi ama neden 18 yaşına gelmiş çok kabiliyetli birinin önünü kapatalım. Sonunda millet seçiyor. Biz bir tercihte bulunacağız. Biz milletimizi mi ön plana alacağız vesayetçileri mi? Bu ülkede vesayet sisteminin önü kapatılacak, sistematiğe bağlanacak ve Türkiye’nin önü açılacak. 600 vekile çıkarmazsak ne olur? Daha fazla seçmen ile daha fazla milletvekili ilgilenmiş olur. AB’de 70 bin vatandaşa 1 vekil düşerken Türkiye’de 150 bine 1 vekil düşüyor. Bizim devleti, milleti en fazla tehdit eden bu yapıya karşı bir sistem değişikliğine gitmemiz gerekiyor. Birçok bilgi var ama bunlar bir kelimeye sığdırılmalı; evet ya da hayır. İnegöl’ün her zaman olduğu gibi sağduyusu, beyni, basireti, feraseti ile beraber evet tercihini yapacağına inanıyorum.”