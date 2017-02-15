Taşıma güvenliği masaya yatırıldı

Emniyet Müdürlüğü Süleyman Terzi Toplantı salonundaki toplantıya Vali Yardımcısı Mehmet Emin Avcı, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Yavuz Ay ile servis işletmecileri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Yardımcısı Mehmet Emin Avcı, "Kayseri ilklerin şehri. Bakanlığın istemiş olduğu konuların bir çoğu Kayseri'de daha önceden hayata geçirilmiş durumda. Koltuğa oturan şoförün seçerken özenle dikkatle düzgün arkadaşlardan olması lazım. Şoför ve yardımcılarının geçmişi temiz insanlardan olması çok önemli. Aile ve okul idaresinin şoför alkol aldı mı almadı mı denetiminin gizli bir şekilde yapılması lazım" diye konuştu.

Kayseri Minibüsçüler ve Servisçiler İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Yavuz Ay, "Emniyet ve güvenlik her şeyden önemli. Sınırsız bir destek alıyoruz emniyetten. 7 yıldır araç takip sistemi servislerimizde var. Şehrimizde 5 yıldır trafik denetlemeden yetkililerle buluşuyoruz. 3 bin 200 personel ile hizmet veriyoruz. 814 öğrenci servisimiz var. Her yıl bin öğrenciyi ücretsiz taşıyoruz" diye konuştu.

Toplantıda, servis şoförlerinin uyması gereken kurallar ve yapılan hatalar tartışıldı.



İHA

