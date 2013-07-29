TBMM Başkanvekili Yakut, Nezarehaneleri İnceledi

AK Parti Kayseri Milletvekilleri, TBMM'nin tatile girmesinin ardından seçim bölgelerinde, her zaman olduğu gibi yine halkın dert ve sıkıntılarını dinlemeye devam ederken, TBMM Başkanvekili Sadık Yakut'ta seçim bölgesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak Kazancılar Çarşısı çevresinde bulunana pastırmacılar esnafını ziyaret eden Yakut, çevredeki vatandaşlarla da sohbet etti. TBMM Başkanvekili Yakut, buradaki ziyaretin ardından içerisi boşaltılarak, tarihi yapısına uygun bir şekilde Arkeoloji Müzesi ve Kültür Sanat Merkezi'ne dönüştürülmesi için çalışmaları süren, Tarihi Kayseri Kalesi içerisinde incelemelerde bulundu.

Son olarak Yıldırım Beyazıt Karakolu'nda görev yapan polis memurlarını ziyaret eden Yakut, karakol içerisindeki nezarethaneleri gezip, Melikgazi İlçe Emniyet Müdürü Nurettin Şahin ve Karakol Amiri Halil İbrahim Küpeli'den bilgi aldı.

Emekli polis memurlarının maaşlarının iyileştirmesi konusunda girişimlerin başladığını meclisin açılması ile bu konuda gerekli çalışmaların yapılacağını belirten TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, "Polis memurlarımız cansiperane bir şekilde görev yapıyorlar. Son Gezi Parkı olaylarında da gördük ki, polislerimiz bu konuda çok eğitimli ve fedakar. Geçen hafta içerisinde Başbakanımız da emekli polis memurlarının maaşlarının iyileştirilmesi ile ilgili müjdeyi verdi. TBMM'nin açılmasıyla birlikte, bu problemi ortadan kaldırırız inşallah. Türk polisini geçmişle kıyasladığımız zaman, fiziki anlamda çok büyük değişiklikler oldu. Az önce gezdiğimiz nezarethanelere vatandaşlarımız geriden bakmaya korkardı. Ama şimdi içine girdiğimizde gördük ki tertemiz, pırıl pırıl ve kişinin kendine zarar vermeyecek şekilde düzenlenmiş. Tabii standartların yükseltilmesi gerekiyor. AB meselesi de bu zaten. Her konuda standartların yükseltilmesi hadisesi. Hem bu polisin özlük haklarının yükseltilmesi anlamında, hem de buraya gelen vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlerinin kısıtlanmaması, özgürlüklerin genişletilmesi, buraya gelen insanımızın kendini hür bir şeklide ifade edip, hakkını arayabilmesi. Bunların yanında suçlu olanlar da olacaktır. Onların da hukuk karşısında gereken cezayı alması. Burada polisimizin gereken dengeyi sağlayabilmesi önemli ki, son zamanlarda polisimiz sınavı büyük bir başarı ile verdi. Tüm polis teşkilatımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.