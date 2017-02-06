banner158
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

TBMM’de en düşük Fatura Mustafa Elitaş’ın!

TBMM’inde 1 Milyon 200 Bin TL’lik iletişim faturası ile gündeme oturan CHP Milletvekili Elif Doğan Türkmen’in ardından vekillerin iletişim faturaları ortaya çıktı. Buna göre en düşük fatura; 6 aylık iletişim gideri 550 TL olan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın oldu.

TBMM’de en düşük Fatura Mustafa Elitaş’ın!
CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in istifasına yol açan 1,2 milyon liralık haberleşme faturası TBMM'deki diğer vekillerin harcamalarını da gündeme getirdi. 23 Başkanlık Divanı üyesi, 11 TBMM Grup Başkanvekili ve 18 İhtisas Komisyonu Başkanı olmak üzere tam 52 kişinin faturalarına 2 maaş sınırlaması uygulanmıyor.  TBMM Başkanı ve 4 başkanvekili, iki maaş sınırı olan 31 bin liranın çok altında kaldığı belirtildi.

İşte milletvekillerinin harcama listesi:

galahaber.com
 
İlgili Galeriler
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
"Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak "Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.