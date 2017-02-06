TBMM’de en düşük Fatura Mustafa Elitaş’ın!

CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in istifasına yol açan 1,2 milyon liralık haberleşme faturası TBMM'deki diğer vekillerin harcamalarını da gündeme getirdi. 23 Başkanlık Divanı üyesi, 11 TBMM Grup Başkanvekili ve 18 İhtisas Komisyonu Başkanı olmak üzere tam 52 kişinin faturalarına 2 maaş sınırlaması uygulanmıyor. TBMM Başkanı ve 4 başkanvekili, iki maaş sınırı olan 31 bin liranın çok altında kaldığı belirtildi.