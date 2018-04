"Tek gayesi Erdoğan düşmanlığı olan bir ittifak kurulmaya çalışılıyor"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.





Adıyaman'ın Samsat ilçesinde gece 03.34'te 5,1 şiddetinde deprem meydana geldiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çok şükür can kaybı yok, 13 yaralımız var. Ayakta tedavi gördüler. Maddi hasarlar da zaten giderilir." diye konuştu.

"Siz (CHP) her zaman kuyruğu kıstırıp kaçtınız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkuyla kutlandığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Milli egemenliğimizin sevincini yaşadığımız bir günde, dün Meclis Genel Kurulunda şahit olduğumuz görüntüleri, yapılan tartışmaları asla tasvip etmediğimi burada bir kez daha ifade etmek isterim. Kendi hastalıklı siyasetlerini, ülkemizin bu önemli milli bayramını zehirlemek için kullananları buradan şiddetle kınıyorum. Milletimizin 15 Temmuz destanını önemsizleştirmek, kendisinin o gece darbecilerin açtığı yoldan kaçışını gizlemek isteyen zatın hezeyanları artık şehitlerimize saygısızlık boyutuna ulaşmıştır. Dün yalan yanlış her türlü ifadeleri orada kullananlara ben buradan gerçeği tekrar hatırlatmak istiyorum. 15 Temmuz gecesi saat 23.17. Ana muhalefetin başındaki zat Atatürk Havalimanı'nda ve orada tankların başındakilerle görüşmeler yapılıyor. Yapıldıktan sonra tanklar yolu açıyor ve ana muhalefetin başındaki Bay Kemal, oradan Bakırköy'e kaçıyor ve Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde misafir ediliyor. Orada kahvesini yudumlarken, çayını içerken bir taraftan da gelişmeleri takip ediyor. Tabii biz daha sonra Marmaris'ten Atatürk Havalimanı'na geliyoruz.

Benim gelişimin nasıl olduğunu ve benim o havalimanına üstelik Enerji Bakanımız Berat Bey, eşim, kızım, torunlarım, onlarla beraber indiğimi... Dün orada (Genel Kurul) bir terbiyesiz vardı. Nasıl olduğunu nereden biliyorsun? Olayı yaşayan benim. İstanbul Emniyet Müdürü ile şöyle konuşmuşuz, şununla şöyle konuşmuşuz, ondan sonra da oraya bu şekilde inmişiz. İnsanda izan denilen bir şey olur, ahlak denilen bir şey olur. Saat 23.17'de sen Genel Başkanın ile oradasın, biz ise Marmaris'ten oraya uçağımızla geliyoruz ve o piste indiğimizde orada F-16'lar ve helikopterler halen uçuyor. İndikten sonra onbinler orada. Sen CHP'lileri kandırabilirsin ama o onbinleri kandıramazsın ve o onbinler bu olayın en yakın şahidi ama senin böyle bir derdin yok. Siz her zaman kuyruğu kıstırıp kaçtınız zaten. Hiçbir zaman siz kahramanca F-16'ların karşısında dikilenlerden olmadınız, tankların karşısına çıkanlardan olmadınız. Sizler hatta Bağdat Caddesi'nde alkışlayanlardan oldunuz."



"Sen bu el kol hareketini bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na yapamazsın"

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, dün TBMM Genel Kurulunun tartışmalı geçen 23 Nisan özel oturumuna değindi.

Erdoğan, "Dün baktın ki nasıl olsa Cumhurbaşkanı balkonda oturuyor, onun burada konuşma yetkisi, hakkı yok, oradan bol bol sallıyorsun. Bir de edepsizce el kol hareketi yapıyorsun. Bu el kol hareketini, yaptırmam ya, AK Parti Genel Başkanına belki yapabilirsiniz ama bu ülkenin Cumhurbaşkanına yapamazsın. Onun için bir defa haddini bileceksin ama bunlarda böyle bir şey, böyle bir ahlak anlayışı yok. Dolayısıyla da dün oradaki gelişmeler bir afet, bir felaketti." ifadelerini kullandı.

"Şu anda çok garip bir senaryo ortada"

Milli iradenin tecelligahı olan bir çatının altında milletin iradesiyle seçilmiş bir Cumhurbaşkanı'na, tüm ülkenin ve dünyanın gözü önünde hakaret etmeyi siyaset sanan bu zihniyetin "kendi çirkefliği içinde boğulmaya mahkum" olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Bay Kemal, 15 tane adamını gönderdin sözde İYİ Parti'ye. Peki bu 15 tane adamın sözde İYİ Parti'yi kabul etti mi? Kabul etmedi. Niye? Dün baktım ki sözde İYİ Parti'nin koltuklarında senin bu 15 tane adamın yok. Bunlar hala CHP koltuklarında duruyor. Niye oraya gitmediler? Demek ki gönderdiğin yeri beğenmediler. Demek ki anlaşamadın, ikna edemedin. Bundan sonra senaryo nasıl çalışacak onu da bilemiyorum. Her şey olabilir, onu da söyleyeyim. Fakat bilinen bir şey var: Sözde İYİ Parti, dün orada 3-4 kişi vardı, arka koltuklar boş. Onlar nerede? Onlar CHP Grubunun sıralarında ama böyle bir fırsat oldu ve o fırsatı böylece sözde İYİ Parti değerlendirmiş oldu.

Şu anda çok garip bir senaryo ortada, piyasada. Hafta sonuna kadar bakalım bu senaryo nasıl oynanacak, bunu göreceğiz. Bizim böyle bir sıkıntımız yok. Biz bu adımımızı atmışız, bir taraftan manifestomuzu hazırlıyoruz, bir taraftan seçim beyannamemizi hazırlıyoruz ve yoldayız. Bir an önce de bunlar açıklanacak. İlkini inşallah ayın altısında açıklayacağız ki bu bizim manifestomuz olacak, ardından da aday tanıtım toplantımızda da seçim beyannamemizi, tam böyle efradını cami ağyarını mani bir şekilde tüm milletimize açıklama imkanını bulacağız."

"Bay Kemal, zaman geçirme, gel hemen aday oluver"

Erdoğan, ana muhalefetin başındaki zatın tek hezeyanının bundan ibaret olmadığını, geçen günlerde yine mezhepçi saplantılarına yenik düşerek Osmanlı'ya iftira attığını belirterek, "Bu ne edep dışı bir yaklaşımdır? Osmanlı'yı, kurucu unsuru olan Yörüklere, Türkmenlere zulmetmekle itham eden bu zatın gönül dünyasının milletimizden ne kadar uzak olduğunu bu vesileyle bir kez daha görmüş olduk." dedi.

"Bir defa haddini bileceksin." ifadesini kullanan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Dün Mecliste Tüm Türkiye'nin gözü önünde yaşanan hadiselerin takdirini ben milletime bırakıyorum. Sadece dünkü görüntünün dahi Türkiye'nin yönetim sistemi değişikliğine gitmesinin ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha ispatladığına inanıyorum.

Bay Kemal, zaman geçirme, gel hemen aday oluver. Niye sağda solda arayıp duruyorsun? Bir Genel Başkana da yakışır aday olmak. Gel aday oluver. Benim aziz milletimin sana muhabbetini de görelim. Hiç vakit kaybetme ve yola erken çık. Yasama ile yürütmenin birbirinden ayrılmasıyla bu tür gereksiz tartışmaların milletimizin günlük hayatına olan ağır faturalarından kurtulma imkanı da elde edilmiş olacak."

"Anlattıkların yalan"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortadaki tablo ve açıklamaların, 15 milletvekilinin kendi siyasi tercihleri ve iradeleri dışında, parti talimatı olarak bu işi yaptıklarını gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Halbuki YSK'nın 264 numaralı kararını incelediğimizde, taşıma milletvekilleriyle grup kurdurulan partinin, teşkilatlanma ve kongre barajını aşarak zaten seçime katılma hakkını elde ettiğini görüyoruz. Demek ki buradaki amaç, söz konusu partiyi seçime sokmak değil. Çünkü YSK kararı gösteriyor ki bu parti zaten seçime girme yeterliliğine sahiptir. Bu tuhaf ve açıkçası millet iradesinin hiçe sayılması manasına gelen operasyonun gayesini, önümüzdeki günlerde herhalde hep birlikte göreceğiz.

Siyasette ittifakları, hukuken meşru kılan biziz. Bunun adımlarını biz attık. MHP ile ittifakımızı da aylar öncesinden ilan ederek, milletimizin gözü önünde, hiçbir kirli, gizli pazarlığa girmeden gerçekleştirdik. Çıkmış Siirt'ten benim aday olduğum dönemi anlatıyor. Daha bilmiyorsun, önce bir ehline sor, bu anlattıklarının hepsi yalan. Zaten sizin karakterinizde yalan var, cibiliyetinizde var. Kalkıp da Siirt'te 3 milletvekilini istifa ettirerek benim aday olduğumu anlatıyorsun. Onu da doğru öğrenememişsin. Böyle bir şey yok. Kaldı ki bu işin şekli, bununla yakından uzaktan alakalı değil. Ama bir şey uyduracaklar ya. Bir yalan, bir iftira uyduracaklar ya. Biz buralara öyle gökten zembille inmedik, biz buralara çalışarak geldik."

"Şu anda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 272"

Erdoğan, huzurlu bir ortam bulunduğunu, böyle bir ortamda OHAL'in olmamasının talep edildiğini bildirdi.

"Niye çünkü tezgah bozulacak da onun için. Size bu tezgahı bozdurmayız." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"(Afrin'e girmeyin) diye akıl veriyor. Niye girmeyelim Afrin'e? Dertleri başka. Çünkü terör örgütleri oralarda cirit atıyor. Aynen cirit atmaya devam etsin, bunu istiyor. Bunlara kalsa, 'Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Bestler Deresi'nde ne işiniz var?' Bunlar bunu, yatıyor kalkıyor, görüyorlar. Bay Kemal, biz o Cudi'den, Gabar'dan, Tendürek'ten, Bestler Dereler'den, hatta Kandil'den çıkmayacağız."

Milletin huzuru neyi gerektiriyorsa, Suriye'nin kuzeyinde de ne gerekiyorsa onu yapacaklarını aktaran Erdoğan, şu anda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4 bin 272, Kuzey Irak'ta 353, yurt içinde 258 olduğunu ifade etti. Erdoğan, "Durmak yok yola devam." ifadesini kullandı.

"Altını belirleyici hale getirmenin adımlarını atacağız"

Ekonomide geçen yıl elde edilen yüzde 7.4'lük büyüme oranının Türkiye ile ilgili olumsuz değerlendirmeler yapanlara verilen en güzel cevap olduğunu belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah bu yılda da ilk çeyrekte bu oranı yakalarsak, şimdiden söylüyorum hiç şaşmayın. Kur üzerinde oynanan oyunların kayda değer bir ekonomik gerekçesinin ve derinliğinin olmadığı her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Onun için şimdi bizim attığımız adım nedir? Milli para, yerli para. Milli ve yerli parayla birlikte inşallah bu kur oyununu da bozacağız. Hatta hatta bir diğer adımı daha söylüyorum, inşallah altını belirleyici hale getirmenin de adımlarını atacağız."

"Çevre ve Şehircilik Bakanımız da açıklamasını yaptı, ülkemizin değişik yerlerindeki malum, imar noktasındaki çirkin yapılarla ilgili adımlar süratle atılacak ve bu konuda artık vatandaşımız 'benim yapımın geleceği ne olacak, şu andaki binamın geleceği ne olacak', bu endişeleri inşallah taşımaktan kurtulmuş olacaklar." diyen Erdoğan, "Milletimiz bizden kuru laf, neticesiz polemik, desteksiz atış değil, ekmeğini, aşını nasıl büyüteceğimizin, kendisine ve evlatlarına nasıl bir gelecek bırakacağımızın planlarını, projelerini duymak istiyor." ifadelerini kullandı.

"Tek gayesi Erdoğan düşmanlığı olan bir ittifak kurulmaya çalışılıyor"

AK Parti ile MHP'nin ittifakının şeffaf bir şekilde, 81 milyonun gözü önünde ve meşru bir zeminde yapıldığına işaret eden Erdoğan, "Karşımızdakiler ise karanlıkta birbirlerine göz kırparak iş tutuyorlar. Önü arkası belli olmayan pazarlıklarla, rengi, kimliği, kişiliği, haysiyeti hiçbir şeyi belli olmayan, tek gayesi Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı olan bir ittifak kurulmaya çalışılıyor. Yaptıkları bu." diye konuştu.

Ana muhalefetin etrafında kümelenen tezgahın, AK Parti'nin meselesi olmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuyu garipsemek dışında başka bir tepki göstermelerine, başka söz söylemelerine gerek bulunmadığını kaydetti.

En büyük hakem olan milletin, bunları takip ettiğine ve değerlendirdiğine işaret eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Milletim, geçmişteki Güneş Motel olayının içerisinde olanları nasıl cezalandırdıysa bunlara da vereceği ceza odur. Milletimiz, sandık başına gittiğinde de kararını bunların sonucuna göre verecektir. Biz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sözümüzü sadece tek muhatabımız olarak gördüğümüz milletimize söyleyeceğiz. Bugüne kadar yaptıklarımızın hesabını milletimize verecek, bundan sonra da yapacaklarımızın taahhüdünü de yine milletimize sunacağız."

"İlk mitingimizi İzmir'de yaparak, 'bismillah' diyeceğiz"

Kadın ve gençlik kolları kongrelerinin de yapılacağını ifade eden Erdoğan, "Biz partiyiz, parti. Biz masa başı kurulmuş bir parti değiliz. Ve bu partinin ilkeleri, çalışması, her şeyi bir farkın ifadesidir. Cumartesi günü önce İstanbul'da bir miting havasında geçeceğine inandığım, kadın kollarımızın il kongresini gerçekleştireceğiz. Ardından da İzmir'de il kongremiz var. Oraya geçeceğiz. Seçim iklimine girdiğimize göre, il kongremiz vesilesiyle ilk mitingimizi İzmir'de yaparak 'bismillah' diyeceğiz." açıklamasını yaptı.

Pazar günü de İstanbul'da gençlik kollarının il kongresini, bir miting havasında yapacaklarını anlatan Erdoğan, ardından Özbekistan ve Güney Kore'ye gideceğini kaydetti.

"Mayıs'ta Avrupa'da toplantı gerçekleştireceğiz"

Bu arada seçim kampanyasıyla ilgili planlamaların da şekilleneceğini vurgulayan Erdoğan, "İnşallah Mayıs'ta Avrupa'daki ilk kapalı spor salonu toplantımızı da yine bir Avrupa ülkesinde gerçekleştireceğiz. Bütün hazırlıklar tamam. Şimdiden hangi ülke olduğunu açıklamak istemiyorum."dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Erken seçimin ardından girileceğimiz yeni dönemi, ülkemizde istikrar ve güvenin teminatı olarak görüyoruz. Zaten 16 Nisan halk oylamasında, anayasa değişikliğiyle yeni bir yönetim sistemine geçme arzumuzun temelindeki sebepler bunlardır. Milletimiz mevcut sistemin sürekli kriz tartışma polemik, darbe, cunta, vesayet üreten yapısından adeta yaka silker hale gelmişti. Eski sistemin son aylarını yaşıyor olmamıza rağmen hala bu hastalıkların devam ettiğini görüyor bulunmamız, milletimizin cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin doğruluğunu bir kez daha takdir etmesini sağlayacaktır."

"Cumhuriyet tarihimizin en büyük yönetim değişikliği"

Erdoğan, "Cumhuriyet tarihimizin en büyük yönetim değişikliğini sizlerin gücü ve iradesiyle gerçekleştirdik. Herkesin sizleri tahrik etmeye çalıştığı dönemde, 'önce Türkiye' diyerek ortaya koyduğunuz duruşla tarihe altın harflerle geçtiniz." ifadesini kullandı.



"Türkiye'de hayata geçirilen her projenin altında da beraber imzamız var." diyen Erdoğan, Türkiye'yi 15 yılda 3,5 kat büyüttüklerini vurguladı.



Recep Tayyip Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Milletimizin önüne 2023 hedeflerimizle beraber çıktık. Evlatlarımıza 2053 ve 2071 vizyonlarımızı birlikte armağan ettik. İhracatımıza, istihdamımıza, üretimimize birlikte rekorlar kırdırdık. Göreve geldiğimizde 36 milyar dolar ihracatla bu yoldaydık, hamdolsun şu anda 160 milyar dolara çıktık. Oralara durup dururken gelmedik. IMF'ye 23,5 milyar dolar borcu olan bir Türkiye'yi aldık, 2013'te IMF'ye kuruş borcu olmayan bir Türkiye'ye geldik. Bay Kemal, bunlar durup dururken olmadı. Daha da ötesi, 27,5 milyar dolar Merkez Bankası döviz rezervi varken, hamdolsun şu anda 110 milyar dolar döviz rezervini yakaladık. Eğitimde, sağlıkta, adalette, güvenlikte Türkiye'ye birlikte çağ atlattık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, turizmde sıkıntı yaşandığını belirterek, "Ama bu yıl inşallah beklentimiz 40 milyon turist. Bu ondan sonra büyüyerek devam edecek. Bütün mesele, iş bilenin kılıç kuşananındır." dedi.

"5 Mayıs'ta hepsi çıkacak"

Erdoğan, Mecliste gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"Sayın Cumhurbaşkanı, konuşmanızda 'Şu anda ortada çok garip bir senaryo var.' dediniz. Bu senaryonun aktörleri kimlerdir?" sorusu üzerine Erdoğan, "Gördünüz ya 3-4 kişi orada vardı sözde. Ondan sonra 15 kişi oraya geldi ama hiçbiri gidip de oraya oturmadı. Bu nasıl senaryo? Değil mi? Madem geçmişler sözde İYİ Parti'ye niye orada oturmuyorlar? Bunu sizin de biraz düşünmeniz lazım, bunun üzerinde sizin de biraz durmanızda fayda var." ifadesini kullandı.



Erdoğan, bir gazetecinin "Kılıçdaroğlu, bir televizyon programında, bir dönem AK Parti'ye MHP'den vekil transferleri olacağını hatırlatarak, 'Vekillerin böyle bir ihanete girişeceğine aklım almıyor.' dedi. Şu anda kendisi aynı davranışı yaptı, nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna "Oldu mu? Siz değerlendirin." karşılığını verdi.



Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin 11. Cumhurbaşkanı Gül'ün isminin zikredildiğinin hatırlatılması üzerine Erdoğan, "Benim hiç öyle bir problemim, öyle bir derdim yok. Şurada 5 Mayıs'ta meydanda kimlerin olacağı, hepsi çıkacak. Dolayısıyla biz de çıkanları göreceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. 'Kim çıkacak da kime göre', bizim böyle bir derdimiz yok. Biz her şeyimizi, senaryomuzu vesaire kendimize göre belirleriz, karşımızdakiler kendilerini bize göre ayarlasınlar." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ile Gül'ün görüştüğünün dile getirilmesi üzerine "Bilmiyorum." dedi.

AA