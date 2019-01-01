TEMEL YAKLAŞIMIMIZ DEĞİŞMEDİ MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir Ankara’da devam eden ittifak görüşmelerini Kayseri için değerlendirirken, “Temel yaklaşımımız değişmedi. 2014’te kazandığımız belediyeleri yine kazanmak ve üzerine ne koyabilirsek onu koymak ve bu çerçevede sağlanan ittifaka göre de hareket etmek” diye konuştu.

01 Ocak 2019 Salı 09:53