TEMEL YAKLAŞIMIMIZ DEĞİŞMEDİ

ÇIKACAK MUTABAKATI BEKLİYORUZ
Cumhur İttifakı üyesi iki partinin yetkililerinin 31 Mart yerel seçimlerine yönelik aday belirlenmesi konusunda ilçeler bazında görüşmeye devam ettiklerini hatırlatan MHP Kayseri milletvekili İsmail Özdemir, “Büyükşehirler için zaten sağlanan bir mutabakat var ona uyacağız. İlçeler için de görüşmelerden nasıl bir sonuç çıkar ve açıklanırsa bunun neticesinde Sayın Genel Başkanımızın talimatları yönünde hareket edeceğiz” dedi.
ÖZHASEKİ’NİN SÖZLERİNDEN HABERİM YOK
MHP Kayseri milletvekili İsmail Özdemir Kayseri adına yapılmış olan ittifak görüşmelerine ilişkin taraflardan ve yetkili isimlerden resmi bir açıklama yapılmadığını hatırlatarak, “Bu nedenle 13+3 ya da şu formül diye bir formül üzerinde anlaşıldı şeklinde bir değerlendirme yapmak mümkün değil. Sayın Özhaseki’nin de sözlerinden ve açıklamalarından haberim yok. Biz dediğim gibi Genel Başkanımızın açıklamasını bekliyoruz” diye konuştu.
Cumhur İttifakı üyesi iki partinin yetkililerinin 31 Mart yerel seçimlerine yönelik aday belirlenmesi konusunda ilçeler bazında görüşmeye devam ettiklerini hatırlatan MHP Kayseri milletvekili İsmail Özdemir, “Büyükşehirler için zaten sağlanan bir mutabakat var ona uyacağız. İlçeler için de görüşmelerden nasıl bir sonuç çıkar ve açıklanırsa bunun neticesinde Sayın Genel Başkanımızın talimatları yönünde hareket edeceğiz” dedi.
ÖZHASEKİ’NİN SÖZLERİNDEN HABERİM YOK
MHP Kayseri milletvekili İsmail Özdemir Kayseri adına yapılmış olan ittifak görüşmelerine ilişkin taraflardan ve yetkili isimlerden resmi bir açıklama yapılmadığını hatırlatarak, “Bu nedenle 13+3 ya da şu formül diye bir formül üzerinde anlaşıldı şeklinde bir değerlendirme yapmak mümkün değil. Sayın Özhaseki’nin de sözlerinden ve açıklamalarından haberim yok. Biz dediğim gibi Genel Başkanımızın açıklamasını bekliyoruz” diye konuştu.
Haber Merkezi
Valla vekilim en azında talasta ve pinarbasinda ittifaka karsıyız sadece yerel secimleri dusunmeyin genel secimlerde bunun donusu mutlaka olacaktir baraj altinda kalinabilir herhangi bir akp ortak adayi aciklanirsa kazanan iyi parti olur bunuda gorursunuz