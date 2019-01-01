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TEMEL YAKLAŞIMIMIZ DEĞİŞMEDİ

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir Ankara’da devam eden ittifak görüşmelerini Kayseri için değerlendirirken, “Temel yaklaşımımız değişmedi. 2014’te kazandığımız belediyeleri yine kazanmak ve üzerine ne koyabilirsek onu koymak ve bu çerçevede sağlanan ittifaka göre de hareket etmek” diye konuştu.

TEMEL YAKLAŞIMIMIZ DEĞİŞMEDİ
ÇIKACAK MUTABAKATI BEKLİYORUZ
Cumhur İttifakı üyesi iki partinin yetkililerinin 31 Mart yerel seçimlerine yönelik aday belirlenmesi konusunda ilçeler bazında görüşmeye devam ettiklerini hatırlatan MHP Kayseri milletvekili İsmail Özdemir, “Büyükşehirler için zaten sağlanan bir mutabakat var ona uyacağız. İlçeler için de görüşmelerden nasıl bir sonuç çıkar ve açıklanırsa bunun neticesinde Sayın Genel Başkanımızın talimatları yönünde hareket edeceğiz” dedi.

ÖZHASEKİ’NİN SÖZLERİNDEN HABERİM YOK
MHP Kayseri milletvekili İsmail Özdemir Kayseri adına yapılmış olan ittifak görüşmelerine ilişkin taraflardan ve yetkili isimlerden resmi bir açıklama yapılmadığını hatırlatarak, “Bu nedenle 13+3 ya da şu formül diye bir formül üzerinde anlaşıldı şeklinde bir değerlendirme yapmak mümkün değil. Sayın Özhaseki’nin de sözlerinden ve açıklamalarından haberim yok. Biz dediğim gibi Genel Başkanımızın açıklamasını bekliyoruz” diye konuştu.
 
 
 

Haber Merkezi

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Esnaf 4 hafta önce

Valla vekilim en azında talasta ve pinarbasinda ittifaka karsıyız sadece yerel secimleri dusunmeyin genel secimlerde bunun donusu mutlaka olacaktir baraj altinda kalinabilir herhangi bir akp ortak adayi aciklanirsa kazanan iyi parti olur bunuda gorursunuz

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Basri Yıldız 4 hafta önce

SA. MHP herşeyini teslim etmiş. MHP nin tabanı merkez de AKP vermeyecek.

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esnaf 4 hafta önce

sayın ismail bey talasta intifak yapılmamalı rıfat yıldırım aday gösterilmeli talastan mhp nin adayı olarak yoksa chp veya iyi parti talası alır talasa mhp yakışır

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