TERÖRE KARŞI ORTAK TAVIR

Başbakan Binali Yıldırım, ülkemizde son dönemde meydana gelen terör saldırılarını görüşmek üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bir davet gönderdi. Yıldırım, davete icabet edeceklerini belirten iki liderle saat 10.30'da Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi. Görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlendi. Başbakan Yıldırım yaptığı açıklamada, "Bugün CHP Genel Başkanı ve MHP Genel Başkanı ile son zamanlarda terörle ilgili yaşanan gelişmeleri değerlendirmek için bir araya geldik ve bu toplantımızda şunu bir kez daha gördük ki terörle mücadele konusu Türkiye'de siyaset üstü bir konudur ve parti görüşümüz, düşüncemiz farklı olabilir ama terörle mücadele konusunda kararlılık gerek CHP'de, gerek MHP'de, gerekse de Adalet ve Kalkınma Partisinde devam etmektedir ve bu konuda yapılacak her türlü çalışmada, kararda, yasal düzenlemelerde Sayın Genel Başkanlar gerekli katkıyı sonuna kadar vereceklerini ifade etmişlerdir. Zira ülkemizin hem doğu, güneydoğuda, hem güney sınırlarımızdaki Suriye'de, Irak'ta devam eden terörle mücadele faaliyeti beka sorunudur, ülkemizin gelecek sorunudur. Burada içeride ve dışarıda kim ne söylerse söylesin bizim açımızdan anlamı yoktur. Anlamı olan Türkiye'nin birliği, beraberliği, toprak bütünlüğünün devam etmesi, milletimizin kardeşliğinin zarar görmemesidir. Geniş kapsamlı değerlendirmeler yaptık. Yapılan çalışmalar hakkında gerek Suriye, gerek Irak'ta, gerekse yurt içinde konuları Sayın Genel Başkanlarla paylaşma fırsatı bulduk. Kendilerinin düşüncelerini dinledik, bize önerileri oldu, onları da not aldık. Gayet verimli bir toplantı oldu, teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sayın Başbakan, yaşanan terör olayları dolasıyla bizleri bilgilendirdi. Terör konusunda bütün siyasal partilerin ortak tavır takınması, teröre karşı hep birlikte mücadele etmemiz gerektiği konusunda bir uzlaşmamız oldu. Zaten bu uzlaşma hayatın doğal akışına da en uygun uzlaşmadır. Terör can yakıyor, insanlık suçudur, teröre karşı hep beraber bütün vatandaşların ortak tavır takınması lazım ve bu konuda kendilerine düşüncelerimizi ifade ettik. Öneriler konusunda düşüncelerimizi aktardık. Türkiye süratle olağan bir sürecin içine gelmeli ve terör olayları bitirilmelidir. Terör bir siyasi partinin tek başına çözeceği bir olay olmanın da ötesinde bütün siyasi partilerin, bütün vatandaşların, sivil toplum kuruluşlarının ortak sorunudur. Bu ortak soruna karşı ortak mücadele etmemiz gerekir. Bu mücadeleye kim önayak oluyorsa bizler de destek vermek durumundayız. Umuyoruz Türkiye bu tür acı olaylardan süratle kurtulmuş olur" diye konuştu.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise, "Sayın Başbakanımızın çağrısı üzerine Türkiye'de acımasızca ve alçakça sürdürülmek istenen terörle mücadeleyi değerlendirmek amacıyla yapılmış olan toplantı milletimizin beklentilerine cevap verebilecek bir olgunluk içerisinde gelişmiştir. Siyasi partiler terörle mücadelede kesin ve acımasız bir kararlılıkla mücadelenin sürdürülmesini talep etmektedir. Bunun da uygulamalarının önümüzdeki günlerde görüleceği inancıyla Sayın Başbakana ve Sayın Genel Başkana teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.



Yıldırım, Bahçeli ve Kılıçdaroğlu konuşmalarının ardından tokalaştı.