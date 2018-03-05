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Teröristler Mayıs’ta saldıracaktı

AK Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, "Cumhurbaşkanımız operasyonu başlatmasaydı, Mayıs ayında resmen bize saldıracaklardı" dedi. 

Teröristler Mayıs’ta saldıracaktı

AK Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, İstanbul Genç Develililer Derneği'nin Esenler Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlediği programa katıldı.
Kur'an tilavetinin ardından konuşan Dedeoğlu, "15 Temmuz hain darbe girişimi başarılı olsaydı, ülkemizi bölselerdi biz bugün hiçbirimiz burada oturamazdık" dedi.
Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili konuşan Dedeoğlu; "Cumhurbaşkanımız 20 Ocak'ta Afrin'e operasyon başlatmasaydı Mayıs ayında saldıracaklardı. Bu tüneller bir iki ayda kazılmadı, iki yıldır çalışıyorlar. Onun için devletimize Allah zeval vermesin" ifadesini kullandı. 


İHA
 

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