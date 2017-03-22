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Terörü destekleyen personelin işine son verilecek

Terör örgütleriyle eylem birliği yaptığı, bu örgütlere yardım ettiği ve bunların propagandasını yaptığı belirlenen sözleşmeli personelin sözleşmesi feshedilecek.

Terörü destekleyen personelin işine son verilecek
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Terör örgütleriyle eylem birliği yaptığı, bu örgütlere yardım ettiği ve bunların propagandasını yaptığı belirlenen kamu kurum ve kuruluşlarında görevlisözleşmeli personelin sözleşmeleri feshedilecek.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, terör örgütleriyle eylem birliği içinde olduğu, bu örgütlere yardım ettiği, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullandığı ya da kullandırdığı, söz konusu örgütlerin propagandasını yaptığı tespit edilen kamuda görevli sözleşmeli personelin sözleşmeleri feshedilecek.

Yeni düzenleme kapsamında yurt dışında çalıştırılacak yabancı uyruklu personele tatil ve benzeri nitelikte diğer ikramiye ödemeleri de yapılabilecek.

AA

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