TGB İl Başkanı Reçber: “Danıştay’ın kararını sevinç ve coşkuyla karşılıyoruz”

Cumhuriyet Meydanında toplanan grup Danıştay’ın geçtiğimiz günlerde vermiş olduğu karara ilişkin bir basın açıklaması yaptı. TGB Kayseri İl Başkanı Şevket Reçber TGB olarak her zaman ülkenin her köşesinde karara ilişkin tepkilerini gösterdiklerini ifade ederek, “8 Ekim 2013 yılında kaldırılan Andımız, Türk milletinin önüne demokratikleşme paketi halinde sunulmuş, PKK ve FETÖ’nün sevinç ve mutluluk çığlıklarıyla kaldırılmıştı. Türk gençliğinin vatansever, milliyetçi ve Atatürkçü duygularını tahrip etmeye çalışan kuvvetler önce andımıza saldırmışlardır. Çözüm sürecinin en büyük ihanetlerinden olan bu karar, o dönem Türk gençliğinin kalbinde derin bir yara açmıştır. Gençliği milli kimliğinden koparma çalışmaları, emperyalist kuvvetlerin ve Türkiye düşmanlarının ekmeğine yağ sürmektedir. Türk gençliği olarak bu ihaneti o dönem de cevapsız bırakmadık ve ülkemizin her köşesinde Andımızı okuduk ve öfkemizi gösterdik” diye konuştu.



“Karar Mehmetçik için umut oldu”

Andı kaldırmanın Türk milletine yapılacak olan en büyük ihanetlerden biri olabileceğini dile getiren Reçber, Danıştay 8’inci Dairesi’nin verdiği kararın Türk gençlerine ve özellikle Mehmetçiğe umut verdiğini dile getirdi. Reçber, “Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “ Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına, Türk Milleti denir” sözünün tescilli olan Andımız, Türk Gençliğinin vatansever ve Atatürkçü duygularını pekiştirmektedir. Andımızı kaldırmak Türk gençliğine, Türk milletine yapılabilecek en büyük ihanettir” ifadelerini kullandı.