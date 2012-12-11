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Toplu Açılış Töreni Düzenleniyor

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri’de ki iki sulama tesisinin açılışını yapacak.

Toplu Açılış Töreni Düzenleniyor
12.12.2012 tarihinde, Başbakan Erdoğan, Başkent Voleybol Salonu’nda yapılacak olan 112 tesislik toplu açılış töreninde, 2006 yılında inşaatı tamamlanarak işletmeye alınmış Sarıoğlan Sulaması ile Pınarbaşı Karamanlı Göleti’nin de açılışını yapacak.
Sarıoğlan Sulaması ile Yukarı Kızılırmak havzasında ve Kayseri İline bağlı Sarıoğlan İlçesi ve civarında yer alan toplam 61 bin 230 dönüm tarım alanın; Karamanlı Göleti ile de, Pınarbaşı ilçesi Küçük Karamanlı köyü ve civarındaki 6 bin 420 dekar tarım arazisinin sulanması hedefleniyor.
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