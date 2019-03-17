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“Toplu taşımada mesafeye göre ücretlendireceğiz”

İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Dursun Ataş’a Pınarbaşı ziyaretinde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. “Pınarbaşı’da ve milletvekilliği görevinde yaptığın başarılı işleri biliyoruz. Sesimiz oldun, her zaman yanındayız”  mesajı veren vatandaşlar, Ataş’a “Yolun açık olsun” dedi.

“Toplu taşımada mesafeye göre ücretlendireceğiz”

Ataş’ta, ilçelerin yıllardır görmezden gelindiğini belirterek, adil hizmet sözü verdi. Ataş, ayrıca ulaşımda yaşanan çileye de son vereceklerini ifade ederek, “Toplu taşımayı mesafeye göre ücretlendireceğiz. 4 yaş altında çocukları olan annelere ve öğrencilerimize ücretsiz veya indirimli hale getireceğiz” dedi.

İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve aynı zamanda Milletvekili Dursun Ataş’ı, Pınarbaşı’da vatandaşlar bağrına bastı. Hemşerileriyle özlem gideren Ataş’a ilçede yoğun ilgi gösterildi. Esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Ataş, vatandaşlarla selamlaştı, dertleşti ve projelerini anlattı.

17 yıldır ilçelerin gerekli hizmeti alamadığını ve verilen sözlerin tutulmadığını dile getiren Ataş, “Ufukta değişim var. Vatandaş,  yıllardır söz verip de tutmayanlara bu seçim bir ders verecek. Artık yeter diyecek. Daha fazla kaybedecek vakit yok. Kayserimiz ve Türkiyemiz inşallah iyi olacak. Vatandaş gerginlikten uzak, huzur içinde yaşayacak” diye konuştu.

Vatandaşlara desteklerinden dolayı teşekkür eden Dursun Ataş, “Pınarbaşı’da Belediye Başkan Adayımız Cuma Sağlam ile hemşerilerimizi ziyaret ettik. Sohbet edip, dertlerini dinledik. Her zaman olduğu gibi bizleri yalnız bırakmayan hemşerilerime ilgileri, destekleri ve samimiyetleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Milletin desteği ile göreve geldiklerinde her yere adil hizmet sözü veren Ataş, toplu taşımada da ilçelerin ötekileştirildiğini dile getirerek, “Toplu taşımada adaletsiz ücretlendirmeye son vereceğiz.Toplu taşımayı mesafeye göre ücretlendireceğiz. Ulaşım hizmetlerini, Şehit yakınlarımıza, Gazilerimize, dezavantajlı vatandaşlarımıza, 60 yaş üzeri büyüklerimize, emeklilerimize, 4 yaş altında çocukları olan annelere ve öğrencilerimize ücretsiz veya indirimli hale getireceğiz” şeklinde konuştu. 

Kurumsal

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