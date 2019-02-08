TROLLER İŞ BAŞINDA Gazeteciler Cemiyeti’ne bir ziyarette bulunan Milli İttifakı heyetinde yer alan Melikgazi Belediye Başkan adayı Dr. Sema Karaoğlu yerel seçimler için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü söyledi. Dr. Karaoğlu, “Ancak ne kadar rahatsızlık veriyorsak şimdi troller iş başında ve sosyal medyada 5 videomuz silindi. Çünkü o videolarda halkın istediği ve beklediği açıklamalar vardı” dedi.

08 Şubat 2019 Cuma 09:53