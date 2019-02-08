TROLLER İŞ BAŞINDA

VATANDAŞ DEĞİŞİM İSTİYOR
Milli İttifakı’nın Melikgazi Belediye Başkan adayı Dr. Sema Karaoğlu, sahaya indiğinde vatandaşların mevcut iktidarı değiştirmek için hazır olduğunu ve bu manada yerel seçimlerde bir mesaj vereceğini söyledi. Başkan adayı Dr. Karaoğlu, “Vatandaşlarla görüştüğümüzde gördüm ki 31 Mart’ta değişim istiyorlar ve bunu biz her ortamda söylüyorlar. İnşallah biz de onlara insan odaklı bir hizmet vereceğimize dair söz veriyoruz ve 31 Mart’ta da bu değişimi birlikte yaşayacağız ”dedi.
PROJELERİMİ TAKLİT EDİYORLAR
Sema Karaoğlu projelerini ilk açıklayan Başkan adayı olarak projelerinin iktidar adaylarınca örneklenmesinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek, “Projelerini açıklayan ilk başkan adayı benim ve benim hemen ardımdan diğer ittifakın adayları da projelerini açıkladılar ve benim bizzat hazırladığım projeleri kullanmaları ve onları da açıklamaları doğrusu beni mutlu etti. Demek ki doğru işler yapmışız ki alıntı yapmışlar” diye konuştu.
Milli İttifakı’nın Melikgazi Belediye Başkan adayı Dr. Sema Karaoğlu, sahaya indiğinde vatandaşların mevcut iktidarı değiştirmek için hazır olduğunu ve bu manada yerel seçimlerde bir mesaj vereceğini söyledi. Başkan adayı Dr. Karaoğlu, “Vatandaşlarla görüştüğümüzde gördüm ki 31 Mart’ta değişim istiyorlar ve bunu biz her ortamda söylüyorlar. İnşallah biz de onlara insan odaklı bir hizmet vereceğimize dair söz veriyoruz ve 31 Mart’ta da bu değişimi birlikte yaşayacağız ”dedi.
PROJELERİMİ TAKLİT EDİYORLAR
Sema Karaoğlu projelerini ilk açıklayan Başkan adayı olarak projelerinin iktidar adaylarınca örneklenmesinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek, “Projelerini açıklayan ilk başkan adayı benim ve benim hemen ardımdan diğer ittifakın adayları da projelerini açıkladılar ve benim bizzat hazırladığım projeleri kullanmaları ve onları da açıklamaları doğrusu beni mutlu etti. Demek ki doğru işler yapmışız ki alıntı yapmışlar” diye konuştu.
Haber Merkezi