Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

TROLLER İŞ BAŞINDA

Gazeteciler Cemiyeti’ne bir ziyarette bulunan Milli İttifakı heyetinde yer alan Melikgazi Belediye Başkan adayı Dr. Sema Karaoğlu yerel seçimler için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü söyledi. Dr. Karaoğlu, “Ancak ne kadar rahatsızlık veriyorsak şimdi troller iş başında ve sosyal medyada 5 videomuz silindi. Çünkü o videolarda halkın istediği ve beklediği açıklamalar vardı” dedi.

TROLLER İŞ BAŞINDA
VATANDAŞ DEĞİŞİM İSTİYOR
Milli İttifakı’nın Melikgazi Belediye Başkan adayı Dr. Sema Karaoğlu, sahaya indiğinde vatandaşların mevcut iktidarı değiştirmek için hazır olduğunu ve bu manada yerel seçimlerde bir mesaj vereceğini söyledi.  Başkan adayı Dr. Karaoğlu, “Vatandaşlarla görüştüğümüzde gördüm ki 31 Mart’ta değişim istiyorlar ve bunu biz her ortamda söylüyorlar. İnşallah biz de onlara insan odaklı bir hizmet vereceğimize dair söz veriyoruz ve 31 Mart’ta da bu değişimi birlikte yaşayacağız ”dedi.

PROJELERİMİ TAKLİT EDİYORLAR
Sema Karaoğlu projelerini ilk açıklayan Başkan adayı olarak projelerinin iktidar adaylarınca örneklenmesinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek, “Projelerini açıklayan ilk başkan adayı benim ve benim hemen ardımdan diğer ittifakın adayları da projelerini açıkladılar ve benim bizzat hazırladığım projeleri kullanmaları ve onları da açıklamaları doğrusu beni mutlu etti. Demek ki doğru işler yapmışız ki alıntı yapmışlar” diye konuştu. 
 
 
 
 

Haber Merkezi

İlgili Galeriler
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri HaberHaberHaberlerGündemKayseri GündemMillet İttifakıKAYSERİ GAZETECİLER CEMİYETİCHPİYİ PARTİSema Karaoğlu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.