Trump'ın kararına Gül'den cevap

Abdullah Gül, büyük tartışmalara yol açan, Trump’ın 7 ülke vatandaşlarına uyguladığı vize kararına Twitter hesabı üzerinden eleştiride bulundu. Gül, Trump’ın bu kararı için, “Teröristlere avantaj sağlayacak ucuz bir şovdan ibaret” sözlerini kullandı.

Gül’ün Twitter hesabından yaptığı açıklamaları şöyle;

“Seçim kampanyaları sırasında retorik temelde bir popülizm normal karşılanabilir ve tolere edilebilir. Ancak, Makamı üstlenmenin bedeli sorumlu bir şekilde ve ferasetle hareket etmektir .Aksi takdirde, bir yandan ülkenin itibar kaybına yol açarken diğer yandan insanları acıya ve yıkıma sürüklersiniz. ABD, son Başkanlık kararlarıyla sadece kendi mirasını görmezden gelmekle kalmıyor aynı zamanda demokrasi, insan hakları ve serbest ticaret gibi kendi öz değerlerini de yok sayıyor. Bilhassa bunlar arasında en tartışmalı olan ve “Müslüman yasağı” olarak adlandırılan karar. İslam dinini kendi sapkın ideolojileri için kullanan teröristlere avantaj sağlayacak ucuz bir şovdan ibaret.”





ABD, son Başkanlık kararlarıyla sadece kendi mirasını görmezden gelmekle kalmıyor; +++ — Abdullah Gül (@cbabdullahgul) 2 Şubat 2017

+++ aynı zamanda demokrasi, insan hakları ve serbest ticaret gibi kendi öz değerlerini de yok sayıyor. — Abdullah Gül (@cbabdullahgul) 2 Şubat 2017

Bilhassa bunlar arasında en tartışmalı olan ve “Müslüman yasağı” olarak adlandırılan karar, +++ — Abdullah Gül (@cbabdullahgul) 2 Şubat 2017