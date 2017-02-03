Trump insanlık suçu işliyor Mazlumder Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş yaptığı açıklamada ABD’nin yeni başkanı Trump’ın aldığı kararlarla insanlığa karşı suç işlemeye devam ettiğini söyledi.

Seçim kampanyası sırasında Müslümanlara ABD’ye girme konusunda vize uygulayacağını, ülkeye girişlerine engel olacağını söyleyen Trump’ın ilk icraatlarından birinin halkı Müslüman olan 10’a yakın ülke vatandaşlarının ABD’ye girişlerine yasak koymak olduğunu kaydeden Ahmet Taş, “ABD’ye giriş yasağı konan ülkelerin vatandaşları bu ülkeye gitmek için uçağa binecekleri sırada havaalanına indiklerinde terörle suçlanarak hiçbir gerekçe gösterilemeden ya gözaltına alınıyorlar ya sorgulanıyorlar ya da sınır dışı ediliyorlar.” dedi.



Taş, “Mazlumder Kayseri Şubesi olarak! ABD başkanı Trump’ın insanlık için utanç kaynağı olan bu uygulamalarını şiddetle kınıyor, insan hakları adına kabul edilemez buluyor, onu bir an önce Müslümanlara yönelik çağ dışı ve despot uygulamalarından vazgeçmeye davet ediyoruz.” şeklinde konuştu.



Kanada’daki saldırılar

Kuzey Amerika ülkesi Kanada’da ne yazık ki Müslümanlara yönelik saldırıların son günlerde artarak devam ettiğini belirten Taş, açıklamalarını şöyle sürdürdü, “Batı Avrupa ülkeleri Almanya, Fransa, İngiltere, İsviçre, Slovenya’dan sonra Amerika ülkesi Kanada’da Müslüman vatandaşlara yönelik hukuk ve insanlık dışı saldırılar artarak devam ediyor.



1 hafta önce Kanada’nın Quebec kentinde Quebec City İslam Kültür Merkezinde yatsı namazı sırasında gözü dönmüş ırkçı ve İslam düşmanı Fransız-Kanadalı Alexandre Bissonnette ve 2 diğer saldırganın silahlı saldırısı sonucunda 6 Müslüman hayatını kaybetti, çok sayıda Müslüman da yaralandı.



Son yıllarda Batı’da yaygınlaşan İslam düşmanlığının bir sonucu olan bu saldırının artarak devam etmesi bu ülkede yaşayan Müslümanları büyük bir endişe, korku ve tedirginliğe sevk etti.



Mazlumder Kayseri Şubesi olarak! Kanada’da Müslümanlara yönelik vicdan, hukuk ve insanlık dışı bu katliamı şiddetle tel’in ediyor, Kanada hükümetini de Müslüman vatandaşlarını korumak için yeni ve caydırıcı tedbirler almaya davet ediyoruz.”



Haber: Ufuk Çamdal



