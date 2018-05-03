Tufan Şahin AK Parti’den aday adayı

24 Haziran seçimleri öncesinde AK Partiden aday adaylığını açıklayan Tufan Şahin, daha iyi bir Kayseri ve Türkiye sevdası ile yola çıktığını söyledi.

Kayseri’de uzun yıllardır ticaret hayatı içinde bulunan ve Şahmar Marketleri, Sürücü Kursu, Kayzer oteli gibi yatırımları bünyesinde barındıran Şahmar Şirketler Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Tufan Şahin, “Kayseri’de yeni Türkiye’yi inşa edecek kadroların şerefli üyesi olmaya adayım. Yeni Türkiye, yeni güç sloganıyla Kayseri ve ülkem için çalışabilmek amacıyla Cumhurumuzun başı sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Adalet ve Kalkınma Partisi’nin yürüttüğü hizmet kervanına katılmak istiyorum” dedi.



Siyasetin bir hizmet aracı olduğunu kaydeden Tufan Şahin, “Biz de Kayseri halkına ve milletimize en iyi şekilde hizmet etmek için yola çıktık. Bu yolda eğer bize bir görev verilirse en iyi şekilde yerine getireceğime kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.



Tufan Şahin kimdir?



1986 yılında Kayseri’nin Talas ilçesine bağlı Çatakdere köyünde dünyaya gelen Tufan Şahin, İlk-orta ve Lise öğrenimini Kayseri’de tamamladı. İşletme Fakültesi Mezunu olan Şahin, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Yüksek Lisans yapmaktadır. İngilizce bilen Şahin evli ve 1 çocuk babasıdır. Kayseri’de çeşitli sivil toplum kuruluşları üyesi ve yöneticisi olan Tufan Şahin, halen Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği ( ASKON) Kayseri Şube Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.



(Kurum haberi)

