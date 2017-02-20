TÜMSİAD istikrar için “Evet” dedi

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği üyeleri düzenledikleri basın toplantısı ile 16 Nisanda yapılacak olan Referandumda “Evet” diyeceklerini belirttiler.

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği Kayseri Şube Başkanı Nusret Uğurlu, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, dünyada söz sahibi olmamız ve tam bağımsız bir Türkiye için devlet mekanizmamızın işlerliğinin mevcut şartlara göre yeniden tanzim edilmesinin önem arz belirterek; “Güçlü bir Türkiye için gerekli düzenlemenin mevcut anayasamızdan başlanılması gerekliliği de bütün toplum kesimleri tarafından arzu edilen bir durumdur. Bu anayasa değişikliği toplumda herkesi ilgilendirdiği gibi iş dünyasını da yakından ilgilendirmektedir. Ekonomik istikrarın, yatırımların ve ekonomik canlılığın devam etmesi, terörün sona erdirilmesi, içinde bulunduğumuz coğrafyada barış ve huzurun tesis edilmesi iş adamları için hayatî derecede önem taşımaktadır.” diye konuştu.

Türkiye’nin “Dünya 5 ten büyüktür sloganıyla” bütün mazlum milletlere özgüven aşılayan, bölgesinde ve yakın coğrafyasında söz sahibi olduğunu belirten Başkan Uğurlu şunları söyledi:

“Ülkemiz, Dünya’da en büyük 20, Avrupa’da ise (Rusya dâhil) ilk 8 ekonomiden biri haline geldi. Bu büyümeyi hazmedemeyenlerin geçen yıl planlamaya çalıştıkları darbe kalkışması milletin güçlü iradesi karşısında yerle bir olunca bu sefer döviz kuru ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları eliyle ekonomik olarak ülkemizi yıpratma girişiminde bulunmuşlar, bulunmaya da devam etmektedirler. Gereken cevap yine millet iradesiyle bizlerin de aralarında bulunduğu, sivil toplum kuruluşları ve diğer bütün kesimler tarafından birlik ve beraberlik içerisinde anında verilmiş, ekonomi ve kalkınma seferberliğinin hız kesmeden devamı tesis edilmiştir. TÜMSİAD olarak Ekonomik istikrar için, büyük yatırımların devamı için, mazlum coğrafyalara uzatılan şefkat eli için, Türkiye üzerinde oynanan oyunların bozulması için, koalisyonlara mahkûm olmamak için, Hantal devlet yapısından (bürokrasisinden) kurtulmak için, ülkeyi yönetmenin iki dönemle sınırlandırılarak tek adamlığa son verileceği için, “Evet” diyoruz.”

Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ