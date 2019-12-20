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Turan Çalışmalarına Hız Kesmeden Devam Ediyor

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kayseri İl Başkanı Serdar Turan, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Konferanslardan ziyaretlere, okul gezilerinden programlara koşan Turan, bir güne tam beş program sığdırdı.

Turan Çalışmalarına Hız Kesmeden Devam Ediyor

Yaptığı kültürel çalışmalar, sosyal etkinlikler ve eğitici çalışmalarla dikkat çeken Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kayseri İl Başkanı Serdar Turani çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Gençliğin gelişimi ve eğitimi konusunda donanım sahibi bireyler olması için Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı çatısı altında çalışmalarını yürüten Turan, okul gezileri, konferanslar ve eğitici panellere ziyaretlerini sürdürüyor.



Bir güne beş program sığdıran Turan, kamuoyundan alkış aldı. Öncelikli olarak Prof. Dr. Ruhi Ersoy'un konferansına katılan Turan, sonrasında ise Kayseri Ülkü Ocakları'nda Prof. Dr. Ruhi Ersoy'u ağırladı. Erciyes Üniversitesi'nin yürüttüğü 1071 kitap projesi kapsamında Tomarza/Emiruşağı köyü Şehit Jandarma Yarbay Bekir Temel İlkokulu-Ortaokulu’na ziyarette bulunan Turan daha sonra ise 1915 Çanakkale Savaşı Şehit ve Gazi Yakınları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin resim sergisini ziyaret etti. Son olarak ise Kayseri Üniversitesi Geleneksel Yıl Sonu Etkinliği kapsamında Elmas Şahankaya Polat Hoca'nın programına katıldı.





 

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