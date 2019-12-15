“Türk kadını tarih boyunca önemli görevler üstlendi” Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Melikgazi Kadın Kolları İlçe Başkanı Av. Merve Akıllı, kadının siyasetteki yeri ve önemi konulu yaptığı basın açıklamasında; "Müslüman bir Türk kadını olarak, bu davaya hizmet etmek, devlet yönetiminde söz sahibi olabilmek en doğal hakkımız ve en doğru tercihimizdir" dedi.

15 Aralık 2019 Pazar 12:50