“Türk milletinin yeniden dirilişinin taçlandırıldığı gündür”

CHP İl Teşkilatı Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Saygı duruş ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından İl Başkanı Ümit Özer, günün anlam ve önemini içeren bir basın açıklaması yaptı. Başkan Özer, “30 Ağustos bitti ve tükendi denilen Türk milletinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yeniden dirilişinin taçlandırıldığı gündür” diyerek başladığı açıklamalarını şöyle sürdürdü: “30 Ağustos Türk milletine zincirlerin vurulamayacağının Dünya’nın kabullendiği zihnine kazındığı gündür. 30 Ağustos ‘Ya İstiklal ya ölüm’ diyenlerin vatan aşkıyla her türlü olumsuzluğu yok etmesinin adıdır. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Ulu önderimiz ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde 26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruz 30 Ağustos 1922’de Türk milletinin büyük zaferiyle sonuçlandı. Aslında 30 Ağustos bir son değil Türk milleti için yeni bir başlangıçtır. Bu başlangıç Türk Bayrağı’nın gölgesinde yaşamayı Yunan çizmeleri altında ezilmeyi tercih edenlerin hiçbir zaman içlerine sindiremediği kabullenemediği aydınlık Türkiye’nin başlangıcıdır. Gizli ya da açık aydınlık Türkiye’ye düşmanlık gösterenler, 30 Ağustosları, 29 Ekimleri, 23 Nisanları, 19 Mayısları kabullenmediler kabullenmeyecekler de. Tıpkı bu topraklarda bir ağaç gibi tek ve hür bir orman gibi kardeşçesine yaşamayı kabullenemedikleri gibi. Onlar ki, bir kişinin tebası olmayı bu güzel ülkenin bağımsız bir yurttaşı olmaya tercih edenlerdir. Onlar ki, kanla yazılan 30 Ağustos Zaferi’nin ardından akıl ve bilim üzerine kurulan çağdaş Türkiye’yi hurafelerle tasarlamaya çalışanlardır. Onlar ki, Türk’ün şanlı tarihinin kutlu zaferinin sanki birbirinin alternatifiymiş gibi göstermeye çalışan ama aslında bu ülkenin değerlerine savaş açan insanlardır, maşalardır. Bu maşalar kimi zaman Malazgirt Zaferimizle 30 Ağustos’u, kimi zaman sevgili peygamberimizin doğum günüyle milli egemenliğimizi gölgelemeye kalktılar. Kirli amaçları için değerlerimizi birbirleriyle yarıştırmak istediler. Kimi zaman bunlar kendilerince zafer kazansalar da, bu millet hiçbir zaman bu zihniyetin gerçek bir zafer kazanmasına izin vermedi. Bundan sonra da asla izin vermeyecek. Bunun da güvencesi Türkiye Cumhuriyeti’ne inanan milyonlardır. Bu nedenledir ki Türkiye’ye inanan, demokrasiyi içselleştiren, herkes için adalet talep eden milyonlara büyük görevler düşüyor. Her zaman ve her koşulda demokratik, laik, sosyal hukuk devletini savunanların bu zihniyete karşı her zaman uyanık olması gerekiyor. Bu duygu ve düşüncelerle başta 30 Ağustos Zaferi’ni kazanan ve büyük dehasıyla ülkemizin geleceğine ışık tutan ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı ve terör şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize saygı ve sevgilerimiz sunuyorum.”







Başkan Ümit Özer konuşmasının sonunda Cuma günü olması sebebiyle, Cuma Hutbesi’nde 30 Ağustos Zaferi konusunun geçmediğini söyleyerek, konu hakkında şunları söyledi: “Cuma Hutbesi’nde ne yazık ki 30 Ağustos Zaferimiz anılmamıştır. Malazgirt Zaferimiz de bizim zaferimizdir bu gündeme gelmiştir ama 30 Ağustos Türk milletinin baş tacıdır. Bu kapsamda gereken değerin ve hassasiyetin gösterilmesini istiyoruz.”