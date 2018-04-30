Türkiye adeta şaha kalktı



Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nce Kocasinan ilçesinde bulunan Keykubat Dağı'nda "Keykubat Kent Ormanı'na Ağaç Dikme Şöleni" programına katılan Bakan Özhaseki, burada yaptığı konuşmada çevrenin önemine değindi.



Şehirlere yapılacak ağaçlandırmanın hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Özhaseki, şöyle devam etti:



"Çevre aslında son yıllarda tüm dünyanın ilgisini çeken konulardan biridir. Sebebi, sanayi devriminden sonra yaşanan gelişmelerdir. Tabiat bize emanettir. Çevre de bize emanet, bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Büyüklerimiz, ağaç kesen baş keser demişler. Biz biraz tabiata ihanet etmişiz. Şimdi yeniden tabiatın değerini anlayıp bu güzelim ağaçları dikerek çevreyi yeniden koruma peşindeyiz. Biz göreve geldiğimiz yıllarda Kayseri'de park sayısı 7'ydi. O parklar da tellerle çevrili, 20-30 yıl önce yapılmış eski parklardı. Bu parklar ayrıca mafyanın elindeydi. Sonra biz göreve geldik, parklarımızı temizledik ve park sayımız şimdi bini geçti. Keykubat Kent Ormanı da şehrimize bambaşka bir çehre kazandıracak ve insanlar keyifli zaman geçireceklerdir."



Konuşmanın ardından yaklaşık 2 metre boyunda 10 bin ağaç, siren sesi eşliğinde aynı anda dikilerek, rekor denemesi yapıldı.



Etkinliğe Vali Süleyman Kamçı, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri milletvekilleri İsmail Tamer ve Hülya Nergis Atçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve vatandaşlar katıldı.



Kayseri Şehir Hastanesinde inceleme



Bakan Özhaseki, ağaç dikme programının ardından tamamlanma aşamasına gelen Kayseri Şehir Hastanesinde incelemede bulundu.



Kayseri Şehir Hastanesinin bin 607 yatak kapasiteli, 43 ameliyathanesi olan Türkiye'nin en büyük hastaneleri arasında yer alacağını belirten Özhaseki, "Yaklaşık 500 bin metrekareye yakın bir inşaat alanı var şehir hastanemizin. Onlarca yıl hizmet edecek müthiş bir imkana kavuşuyoruz. Buranın açılması için çaba gösteren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta cumartesi günü Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın katıldığı törenle hastanemizi açacağız." ifadesini kullandı.



Kayseri Şehir Hastanesinin bölge hastanesi gibi planlandığını vurgulayan Özhaseki, "Özelikle Nevşehir, Kırşehir, Niğde tarafından gelecek hastalar için kolaylık olsun diye konum itibariyle de burası planlandı." dedi.



Türkiye'nin son 15 yılda çok geliştiğini, özellikle sağlık alanındaki projeleri Amerika'nın bile örnek aldığını vurgulayan Özhaseki, şunları kaydetti:



"Türkiye Cumhuriyeti Devleti, son 15 yıldır öyle güçlü hale geldi ki, emin olun bu hastanedeki odaların lüksü 5 yıldızlı otellerin odalarının hepsinden daha güzel.15 yıllık AK Parti iktidarı döneminde Türkiye adeta şaha kalktı. Şaha kalkılan alanlardan biri de bu sağlık hizmetleri."



Konuşmasının ardından Özhaseki, Kayseri Şehir Hastanesini gezerek yetkililerden bilgi aldı.



AA/İHA

