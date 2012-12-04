Türkiye Genelinde Anket Yapıldı

(ensonhaber)

En Başarılı İlçe Belediye Başkanları Sıralaması

EN BAŞARILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARIAndy-Ar Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin 6 ayda bir yayınladığı ve 16 büyükşehir ile İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'daki ilçe belediye başkanlarının performans değerlendirmesini esas alan Yerel Yönetimler Araştırmasında en başarılı başkanları sıralamasının başında Kayseri Büyükşehir Belediye Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki yer aldı. İkinci sırada Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, üçüncü sıradaise Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu var.