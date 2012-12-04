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Türkiye Genelinde Anket Yapıldı

Andy-Ar Sosyal Araştırmalar Şirketi aralık ayı en başarılı belediye başkanları araştırmasını yayınladı. 16 büyükşehir ve ilçeleri, ayrıca 15 il belediyesi olmak üzere toplam 31 ilde başkanların çalışma performansı değerlendirildi.

Türkiye Genelinde Anket Yapıldı
EN BAŞARILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARI

Andy-Ar Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin 6 ayda bir yayınladığı ve 16 büyükşehir ile İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'daki ilçe belediye başkanlarının performans değerlendirmesini esas alan Yerel Yönetimler Araştırmasında en başarılı başkanları sıralamasının başında Kayseri Büyükşehir Belediye Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki yer aldı. İkinci sırada Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, üçüncü sırada ise Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu var. (ensonhaber)

























En Başarılı İlçe Belediye Başkanları Sıralaması


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