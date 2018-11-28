TÜRKİYE REKORU KIRACAĞIZ Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediyesi Ak Parti adayı Memduh Büyükkılıç, “Dayatmayla değil ortak akıl ve projelerle belediyecilik yapacağız, şehrimizi güzelleştirip geliştireceğiz. Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi, gönül belediyeciliği olmazsa olmazımızdır, kendisine söz verdik Kayseri’mizde Türkiye rekoru kıracağız inşallah” dedi.

28 Kasım 2018 Çarşamba 09:48