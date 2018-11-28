TÜRKİYE REKORU KIRACAĞIZ

O SÖZ DÖNÜM NOKTASIYDI
Başkan Büyükkılıç Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretinde kendisine söylediği bir sözü hatırlatarak,“Siz de o cümleyi manşet yapmıştınız gazetenizde ve Cumhurbaşkanımızın bana o sohbette ‘sen bulunduğun yerin farkında değilsin’ dediğini yazmıştınız. Sanırım o cümle dönüm noktası olmuştu” diye konuştu.
BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ
Başkan Büyükkılıç 31 Mart’a kadar Melikgazi Belediye Başkanı olduğunu hatırlatarak, sonrasında da yine her şeyi tüm hemşerileriyle birlikte yapacaklarını belirterek, “Allah kimseye çekemeyeceği yükü yüklemez, yüklediği zamanda çekememesi içinde hiçbir sebep yok. Omuzuma yüklenen bu yükü, el birliği ile Kayseri’mizin bizleri seven, güvenen kardeşlerimizle çekeceğimize inanıyorum” dedi.
BİZE ERDOĞAN’IN EMANETİSİN
Memduh Büyükkılıç görev tevdi edildikten sonra döndüklerinde havaalanında muhteşem bir atmosfer yaşandığını hatırlatarak “İnsanlarımız bizleri bağrına bastı. Böyle bir tablo içinde, biz istedik Cumhurbaşkanımız sizi bize emanet etti dediler. Dostlarımız bize güveniyor, insanlarımızın güveni bizleri daha çok umutlandırdı. Onları mahcup etmeyeceğiz. Onların yüzünü güldüreceğiz” diye konuştu.
BİZDEN REKOR BEKLİYOR
Adaylığının açıklanması esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendileriyle yaptığı konuşmanın detayını da paylaşan Büyükkılıç, “Cumhurbaşkanımız Kayseri’den rekor oy bekliyorum dedi. Türkiye rekorunu bekliyor bizden. Kamuoyu yoklamalarında şunu görüyorum; Memduh Büyükkılıç ismi ile ortaya çıkan yüksek bir rakamdan bahsediliyor. Bu orana da dayanarak diyorum ki, inşallah Türkiye rekoru kıracağız Kayseri’de” dedi.
Başkan Büyükkılıç Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretinde kendisine söylediği bir sözü hatırlatarak,“Siz de o cümleyi manşet yapmıştınız gazetenizde ve Cumhurbaşkanımızın bana o sohbette ‘sen bulunduğun yerin farkında değilsin’ dediğini yazmıştınız. Sanırım o cümle dönüm noktası olmuştu” diye konuştu.
BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ
Başkan Büyükkılıç 31 Mart’a kadar Melikgazi Belediye Başkanı olduğunu hatırlatarak, sonrasında da yine her şeyi tüm hemşerileriyle birlikte yapacaklarını belirterek, “Allah kimseye çekemeyeceği yükü yüklemez, yüklediği zamanda çekememesi içinde hiçbir sebep yok. Omuzuma yüklenen bu yükü, el birliği ile Kayseri’mizin bizleri seven, güvenen kardeşlerimizle çekeceğimize inanıyorum” dedi.
BİZE ERDOĞAN’IN EMANETİSİN
Memduh Büyükkılıç görev tevdi edildikten sonra döndüklerinde havaalanında muhteşem bir atmosfer yaşandığını hatırlatarak “İnsanlarımız bizleri bağrına bastı. Böyle bir tablo içinde, biz istedik Cumhurbaşkanımız sizi bize emanet etti dediler. Dostlarımız bize güveniyor, insanlarımızın güveni bizleri daha çok umutlandırdı. Onları mahcup etmeyeceğiz. Onların yüzünü güldüreceğiz” diye konuştu.
BİZDEN REKOR BEKLİYOR
Adaylığının açıklanması esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendileriyle yaptığı konuşmanın detayını da paylaşan Büyükkılıç, “Cumhurbaşkanımız Kayseri’den rekor oy bekliyorum dedi. Türkiye rekorunu bekliyor bizden. Kamuoyu yoklamalarında şunu görüyorum; Memduh Büyükkılıç ismi ile ortaya çıkan yüksek bir rakamdan bahsediliyor. Bu orana da dayanarak diyorum ki, inşallah Türkiye rekoru kıracağız Kayseri’de” dedi.
Özel Haber: İlter Sağırsoy