Türkiye Tarihi Eşikte

Doğu ve Güneydoğu’da çalışma yürüten 45 milletvekili arasında yer alan AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, 3 gün süren Diyarbakır, Batman ve Siirt gezisinde toplumun birçok kesimiyle görüşme imkanı bulduklarını belirtti.

Bu bölgede bahar havası hakim olduğunu ve insanların büyük bir heyecanla sürecin biran önce tamamlamasını beklediklerini ifade eden Tamer, “Şunu rahatlıkla söyleyebilirim, buradaki vatandaşlarımızın bizleri rahatsız edecek hiçbir beklentisi ve talebi yok. Barış ve kardeşlik duyguları içinde insanca, birlik ve beraberlik içinde yaşamak istiyorlar. Bize büyük ilgi göstererek, bu düşüncelerini ilettiler” diye konuştu.

Türkiye’nin tarihi bir eşiğe geldiğini ve en büyük sorunundan kurtulmak için gayret gösterdiğini ifade eden Tamer, bu sorunun ancak geniş halk kitlelerinin destek ve katkısıyla başarıya ulaşabileceğini kaydetti.

Tamer, “Hepimizin şu gerçeği çok iyi bilmesi gerekir ki bu süreç bölünme değil, daha güçlü bağlarla bir birimize kenetlenme ve daha güçlü bir birliktelik doğuracaktır” dedi.