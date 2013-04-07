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Türkiye Tarihi Eşikte

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, “Ülkemiz, en önemli sorununu çözmek için tarihi bir eşikte bulunuyor. Bu süreç bölünme değil, aksine daha güçlü bir birliktelik doğuracak” dedi.

Türkiye Tarihi Eşikte
Doğu ve Güneydoğu’da çalışma yürüten 45 milletvekili arasında yer alan AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, 3 gün süren Diyarbakır, Batman ve Siirt gezisinde toplumun birçok kesimiyle görüşme imkanı bulduklarını belirtti.
Bu bölgede bahar havası hakim olduğunu ve insanların büyük bir heyecanla sürecin biran önce tamamlamasını beklediklerini ifade eden Tamer, “Şunu rahatlıkla söyleyebilirim, buradaki vatandaşlarımızın bizleri rahatsız edecek hiçbir beklentisi ve talebi yok. Barış ve kardeşlik duyguları içinde insanca, birlik ve beraberlik içinde yaşamak istiyorlar. Bize büyük ilgi göstererek, bu düşüncelerini ilettiler” diye konuştu.
Türkiye’nin tarihi bir eşiğe geldiğini ve en büyük sorunundan kurtulmak için gayret gösterdiğini ifade eden Tamer, bu sorunun ancak geniş halk kitlelerinin destek ve katkısıyla başarıya ulaşabileceğini kaydetti.
Tamer, “Hepimizin şu gerçeği çok iyi bilmesi gerekir ki bu süreç bölünme değil, daha güçlü bağlarla bir birimize kenetlenme ve daha güçlü bir birliktelik doğuracaktır” dedi.
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ahmem vatan 5 yıl önce

bayrağı indirip dilimi değiştirip tarihime küfrederekmi barış getiriyorsunuz bu vatanı 30 kuponamı aldık peşkeş çekiyorsunuz sorulur bunu hesabı acıacı

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Zeki DİLEK 5 yıl önce

bu yazıyı sevgili baro başkanı fevzi bey okudumu acaba. diyarbakırı hala bu memleketin bir parçası gibi göremiyorsa, sayın milletvekiline oraları bir sorsun bakalım. diyarbakıra gidip ulu camide namaz kılanlara birşey deyip huzurunu kaçırıyorlarmı acaba?

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