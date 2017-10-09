TÜRKiYE’DEN ABD’YE MiSiLLEME

ABD Ankara Büyükelçiliği, Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasının süresiz olarak askıya alındığını duyurdu. Türkiye'nin buna karşılığı gecikmedi. ABD'deki Washington Büyükeliçiliği'nden, ABD vatandaşlarına yönelik vize uygulamasının süresiz olarak askıya alındığı duyuruldu.



Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nden 'vize başvurularının askıya alınmasına' yönelik yayınlanan bildiri metninde kullanılan dilin, ABD'nin yayınladığı bildiride kullanılan dil ve üslupla neredeyse birebir aynı olması dikkati çekti.



ABD'nin yayınladığı metinde şu sözlere yer verildi:

"Son zamanlarda yaşanan olaylar, ABD Hükümeti'ni, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin ABD Misyonu'nun tesisleri ve personelinin güvenliğine ilişkin taahhütlerini yeniden değerlendirmek zorunda bırakmıştır. Söz konusu değerlendirme sürecinde, Büyükelçiliğimiz ve konsolosluklarımıza gelen ziyaretçi sayısını en aza indirgemek amacıyla, şu andan itibaren geçerli olmak üzere, Türkiye'deki tüm ABD diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetleri askıya alınmıştır."



Türkiye'nin yayınladığı metin ise şu şekilde:

"Son zamanlarda yaşanan olaylar, Türk Hükümeti'ni, ABD Hükümeti'nin Türk misyonlarının tesisleri ve personelinin güvenliğine ilişkin taahhütlerini yeniden değerlendirmek zorunda bırakmıştır. Söz konusu değerlendirme sürecinde, ABD'deki Büyükelçiliğimize ve Başkonsolosluklarımıza gelen ziyaretçi sayısını en aza indirgemek amacıyla, şu andan itibaren geçerli olmak üzere, ABD'deki tüm misyonlarımızdaki ABD vatandaşlarına yönelik vize işlemleri askıya alınmıştır. Sözkonusu uygulama etiket vizenin yanısıra e-Vize ve sınırda bandrol vize uygulamalarını da kapsamaktadır.