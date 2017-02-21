Türkiye’ye karşı psikolojik savaş sürüyor

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu tarafından Türkiye’de darbeler konulu konferans organize edildi. Melikgazi Belediyesine ait Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen “28 Şubat ve Darbe Dönemleri” konulu konferansa konuşmacı olarak Emniyet Müdürlüğü istihbarat Dairesi Eski Başkanı Bülent Orakoğlu katıldı.Gecenin açılış konuşmasını Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Platform Başkanı Ahmet Taş yaparak; Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Bülent Orakoğlu’nu 28 Şubattan tanıdıklarını ve dik duruşunu her zaman takdir ettiklerini söyledi. Cumhuriyet döneminden beri birçok darbelerin yaşandığını belirten Başkan Taş, “Hem 50’den önceki değişik darbeler, ama 50’den sonraki 60, 71, 80, 97 darbeleri milletin iradesine yapılmış darbelerdir. “ dedi.Taş’ın konuşmasından sonra kürsüye gelen Bülent Orakoğlu, Türkiye’de yaşanan darbe süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Bülent Orakoğlu, 28 Şubat’a darbe değildir demenin mümkün olmadığını belirterek; “Bu süreçte Türkiye’nin savunma refleksi kırılmış, kutuplaştırılmış, cunta devleti ele geçirmiştir. Türkiye’nin genleriyle oynanmış, tankların yerine medya kullanılmıştır.” dedi."28 Şubat'ın medyanın da desteğiyle "TSK'daki emir komuta zinciri bozularak yapılmış gerçek bir darbe" olduğunu ifade eden Orakoğlu, "Ülkemizde bu tür denemeler çok kez yapıldı. 28 Şubat sürecinin Türkiye'nin dış politikasında ve devlet kurumlarında yarattığı travmaların izleri hala silinmedi" diye konuştu."28 Şubat, sadece inançlı olanlara değil Türkiye'nin tamamına savaş açtı" diyen Orakoğlu, "Türkiye'de birçok darbe ve darbe süreçleri yaşandı. Bunların arkalarında hep aynı güçler vardı. Amerika istihbaratının örtülü desteği, İsrail ve batılı ülkeler bu sürecin içinde vardı. Bugün ise yine benzerleri yapılmak isteniyor, sadece aktörler değişti. Dini kullanan paralel yapıyla İsrail'in işbirliği var. Bu nedenle milletimizin birlik ve beraberliği çok önemli” dedi.Orakoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü’nün darbe girişimine ilişkin, "Bunlar 40 yıldan beri 15 Temmuz kalkışmasına hazırlanıyorlardı. Neden bizim haberimiz olmadı? Çünkü bunlar gizli servis." dedi.FETÖ'nün darbeden ziyade Türkiye'nin işgal ve istila edilmesine kalkıştığını vurgulayan Orakoğlu şunları söyledi:"Ülkemizin işgal ve istila edilmesine yönelik bir tehditle karşı karşıya kaldık. Ben o gece İskenderun'daydım ve orada darbeci, subay kılığına girmiş bir terörist yakalandı. Türkiye'yi işgal etmek için küresel güç olan ABD ve İngiltere tarafından hazırlanmış 50-60 bin kişilik terörist ordusu Kobani'de bekliyordu. Girişim başarılı olsaydı teröristlerin bir kısmı Hatay ve İskenderun'u işgal edecekti, bir kısmı da FETÖ'cülerin gasp ettiği uçak ve helikopterlerle metropollere taşınacak ve büyük bir iç savaş çıkarılacaktı. Hesap etmedikleri bir şey vardı. O da Türk milleti. Oyunu fark ederek bozan milletimiz tüm dünyaya ders verdi. "15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye’ye karşı asimetrik ve psikolojik savaş sürdürüldüğünü ifade eden Orakoğlu, "Hep birlikte dik duracağız. Özellikle etnik ve mezhepsel kargaşa isteyen Gladyo'ya karşı birliğimizi kuşanarak fırsat vermeyeceğiz. Gladyo yapısının ideolojisi olmaz. FETÖ, DEAŞ, hatta PKK Gladyo yapısıdır. Emperyalizme hizmet eden gizli servisler ülkemize bu terör örgütleri üzerinden savaş açtı. Oyunu görüyoruz. Onun için seferberlik halindeyiz. Biz kazanacağız, kaybeden onlar olacak" dedi.“Gladyo, tam olarak temizlenmedi” diyen Orakoğlu, bankaların boşaltılmasında Mossad ’ın parmağı olabileceğini belirterek; “Bunun için gladyoya girmemiz lazım. Bütün NATO ülkelerinde gladyo tipi yapılanmalar var. 16 NATO ülkesinde bu yapıya rastlanmış. Türkiye ile ilgili bilgi alınamamış, Bu da faal olduğunu gösteriyor. Tam olmasa da temizlenemedi. Türkiye’deki adı gladyo, şimdi bağlantı olarak Ergenekon’dan bahsediliyor.” şeklinde konuştu.