Türkiye’yi yıkma pahasına iktidarı yıkma çabasındalar

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından uygulanan ‘Nöbetçi Vekil’ uygulaması geçtiğimiz hafta sonu da devam etti. Uygulama kapsamında Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, vatandaşlarla görüşerek sorunları dinledi.

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Karayel, gündemin en önemli maddesini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun asılsız iddiaları olduğunu ifade ederek, “Şuan gündemin en önemli maddelerinden bir tanesi ana muhalefet partisinin genel başkanının yapmış olduğu açıklama. Geçen hafta Salı günü grup toplantısında elindeki kağıtları sallayarak yaptığı açıklamayla başlayan bu tartışma bu kağıtların doğru olmadığının ortaya çıkmasıyla birlikte bir kez daha CHP’nin aleyhine neticelenmiştir, bir kez daha CHP’nin elinde patlamıştır. Biliyorsunuz ana muhalefet partisi genel başkanının yaptığı il yanlış açıklama, çarptırma değildir. Daha önce de aleyhe birçok beyanlarda bulunmuştu ve bunların doğru olmadığı mahkeme kararıyla netleşmişti. Burada özellikle vurgulamak istediğim husus bu açıklamanın Amerika’daki Rıza Sarraf davasıyla aynı zamana rastlamasıdır. Her ne kadar rastlama ve denk gelme desek de bunun böyle olmadığını düşünüyorum.15 Temmuz’da, onun öncesinde 17-25 Aralık’ta, 15 Temmuz sonrasında da ekonomik olarak yapılmaya çalışılan operasyonların bir devamı olarak Türkiye’deki algı operasyonlarının devamı olarak görüyorum. Baktığınız zaman çamur at izi kalsın siyaseti bir kez daha ortaya konulmuştur. Her zaman ifade ettiğimiz gibi ana muhalefeti yerli ve milli olmaya davet ediyoruz. Ülkemiz üzerindeki emellere alet olmaları gerçekten üzücüdür. Söylenen bu yanlış beyanlar Türkiye’nin lehine değil aleyhinedir. Bizdeki ana muhalefet Türkiye’yi yıkma pahasına iktidarı yıkma çabası içerisindedir” dedi.

Hükümet olarak terörle mücadelenin hız kesmeden etkili bir şekilde sürdüğünü kaydeden Karayel, “Bu hafta 100 tane PKK’lı etkisiz hale getirildi. Terörle mücadele her zaman olduğu gibi son derece etkin ve hızlı bir şekilde devam ediyor. Bir yandan FETÖ bir yandan PKK ve değişik ismi olan PYD, DHKPC ve en son bu siyasi operasyonlarla birlikte topyekun Türkiye’ye karşı açılmış bir mücadelenin içindeyiz. Zaten 15 Temmuz’dan beri bunun böyle olduğunu milletimiz biliyordu. Milli Güvenlik Kurulu tarafından Suriye’nin kuzeyinde Afrin bölgesinde yapılması planlanan harekatla ilgili bir ipucu da verilmiş oldu. Gerçekten Türkiye için tehdit oluşturan PKK’nın eş anlamlısı olan PYD-YPG’nin oralarda üslerinin olduğu, terör faaliyetleri ortadadır” ifadelerini kullandı.

Hükümetin en önemli önceliklerinden birinin ekonomi olduğunun altını çizen Karayel, “Ekonomiyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ekonomi en önemli önceliklerimizden bir tanesidir. İnsanımızın refah seviyesinin düşmemesi, cebindeki parasının azalmaması hükümet olarak bizim en önemli önceliklerimizden bir tanesidir. Bu kapsamda gereken bütün çalışmalar yapılıyor” şeklinde konuştu.

“1 ay nöbetçi vekil uygulaması olmayacak”



AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ise, meclisin yoğun çalışma dönemine girecek olmasından dolayı 1 ay kadar Nöbetçi Vekil uygulamasını yapamayacaklarını ifade etti.

Özden, “Bildiğiniz üzere her Cumartesi günü ‘nöbetçi vekil’ uygulaması devam ediyor. Bugün de nöbetçi vekil İsmail Emrah Karayel olacak. Bundan sonra meclisimiz bütçe görüşmelerine gireceği için 1 ay kadar süreyle bu toplantılarımızı yapamayacağız. Sonrasında tekrar uygulamamıza devam edeceğiz. Biz milletvekillerimizle her ay mutlaka toplantı yapıyoruz, yarın bu toplantımızı yapacağız. Arkasından belediye ve ilçe başkanlarımızla toplantımızı yapacağız” ifadelerini kullandı.

İHA