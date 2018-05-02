“Ülkem ve milletim için ben de varım”

Orhan Çetin yaptığı açıklamasında şöyle konuştu: “Erken seçimin ardından gireceğimiz yeni dönemi ülkemizde istikrar ve güvenin teminatı olarak görüyoruz. Zaten 16 Nisan halkoylamasında anayasa değişikliğiyle yeni bir yönetim sistemine geçme arzumuzun temelindeki sebepler bunlardır. Milletimiz; mevcut sistemin sürekli kriz, tartışma, polemik, darbe, cunta vesayet üreten yapısından adeta yaka silker hale gelmişti. Eski sistemin son aylarını yaşıyor olmamıza rağmen, hala bu hastalıkların devam ettiğini görüyor olmamız, milletimizin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin doğruluğunu bir kez daha takdir etmesini sağlayacaktır. İnşallah 24 Haziran'da büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına giden yolun önünü tamamen açacağız.”

Yeni dönemde millete taahhütlerini de açıklayan Çetin, şu ifadelerine yer verdi: ” Yeni dönem daha fazla demokrasi dönemi, daha güçlü hukuk devleti dönemi olacaktır. Yeni dönem daha fazla refah, daha fazla zenginlik, daha geniş özgürlük dönemi olacaktır. Yeni dönem kalıcı huzurun, kalıcı güven ortamının, daha büyük atılımların dönemi olacaktır. Yeni dönem yürütmenin daha etkin, yasamanın daha itibarlı, yargının daha bağımsız hale geldiği bir dönem olacaktır. Ülkemize, milletimize ve şehrimize hizmet etmek aşk ister, sevda ister; bunlarla birlikte proje ister, vizyon ister. Biz, işte böylesine büyük bir tutkuyla hizmet ediyoruz. Ecdadımızın bize emaneti olan ülkemize ve şehrimize güzel işler yapacağıma inandığım için 24 Haziran seçimlerinde AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayı olarak ilkeli siyasi irade ve kararlılıkla var olacağımı belirtiyorum.”

Kurum Haberi

