Ülkü Ocağından MHP'ye Ziyaret

Ziyarette İl Başkanı Mete Eke'ye Türk Bayrağına sarılı Kuran-ı Kerim hediye eden Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Selim Gümüş, İl Teşkilatı ile Ülkü Ocakları arasındaki "Ağabey-Kardeşlik" ilişkisini Kayseri'den yayacaklarını belirterek "Ülkücüler, tek yürek tek bilektir" dedi.



MHP İl Başkanı Mete Eke de Ocak Üyelerini teşkilatta görmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin mazisi hakkında ocak üyelerine bilgiler veren Başkan Eke, Ülkü Ocaklarının önemine değindi. Kendisinin de ocak kültürü ile yetişen bir Ülkücü olduğunu belirten Başkan Eke, "Ülkü Ocakları hareketimizin pınarıdır. Biz ülkücüler çok büyük sorumluluklara sahip insanlarız. Bizim her birimiz dünyaya hükmedecek yürek ve cesarete sahibiz" dedi.



"Ülkede gelinen nokta ele alındığında Ülkü Ocaklarına ve Milliyetçi Hareket Partisine çok büyük görevler düşmektedir" diyen Başkan Eke, "Hep birlikte Hareketimizi iktidara taşımanın mücadelesini vereceğiz. İl Başkanınız olarak, bir ağabeyiniz olarak benim sizlerden ricam önce okullarınızı bitirin sonra davanıza hizmet için çalışın. Davanıza yararlı olmak için okuyun" diye konuştu.



Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Selim Gümüş, İl Başkanı Mete Eke'nin ziyaretinin ardından İl Kadın Kolları, Melikgazi ve Kocasinan İlçe Başkanlığını da ziyaret ederek bir süre yöneticiler ile sohbet etti.

