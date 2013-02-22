Ülkü Ocakları Genel Başkanından Ziyaret

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Olcay Kılavuz, Kırıkkale, Kırşehir ve Nevşehir’den sonra Kayseri’yi ziyaret etti. Burada çeşitli temaslarda bulunan Genel Başkan Kılavuz Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Mete Eke’yi de ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

22 Şubat 2013 Cuma 18:35