Ülkü Ocakları Genel Başkanından Ziyaret

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Olcay Kılavuz, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kayseri’ye geldi.
Ziyaretler kapsamında Genel Başkan Kılavuz, Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Mete Eke’yi makamında ziyaret etti.
Kırıkkale, Kırşehir ve Nevşehir’den sonra Kayseri’ye gelerek çeşitli temaslarda bulunduklarını belirten Genel Başkan Olcay Kılavuz, İl Başkanı Mete Eke, Kocasinan İlçe Başkanı Serkan Tok ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri ile sohbet etti.
Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Mete Eke’de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Genel Başkan Olcay Kılavuz’a çalışmalarında başarılar diledi.
Ziyaretler kapsamında Genel Başkan Kılavuz, Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Mete Eke’yi makamında ziyaret etti.
Kırıkkale, Kırşehir ve Nevşehir’den sonra Kayseri’ye gelerek çeşitli temaslarda bulunduklarını belirten Genel Başkan Olcay Kılavuz, İl Başkanı Mete Eke, Kocasinan İlçe Başkanı Serkan Tok ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri ile sohbet etti.
Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Mete Eke’de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Genel Başkan Olcay Kılavuz’a çalışmalarında başarılar diledi.