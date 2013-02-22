Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Ülkü Ocakları Genel Başkanından Ziyaret

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Olcay Kılavuz, Kırıkkale, Kırşehir ve Nevşehir’den sonra Kayseri’yi ziyaret etti. Burada çeşitli temaslarda bulunan Genel Başkan Kılavuz Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Mete Eke’yi de ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Ülkü Ocakları Genel Başkanından Ziyaret
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Olcay Kılavuz, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kayseri’ye geldi.
Ziyaretler kapsamında Genel Başkan Kılavuz, Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Mete Eke’yi makamında ziyaret etti.
Kırıkkale, Kırşehir ve Nevşehir’den sonra Kayseri’ye gelerek çeşitli temaslarda bulunduklarını belirten Genel Başkan Olcay Kılavuz, İl Başkanı Mete Eke, Kocasinan İlçe Başkanı Serkan Tok ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri ile sohbet etti.
Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Mete Eke’de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Genel Başkan Olcay Kılavuz’a çalışmalarında başarılar diledi.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.