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Ülkü Ocakları yeni il başkanı belli oldu

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı’nda görev değişimi yapıldı. Mevcut Başkan Volkan Çolak görevini Serdar Turan’a devretti.

Ülkü Ocakları yeni il başkanı belli oldu

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı binasında düzenlenen görev devir teslim törenine, MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, başkanlık görevini devreden Volkan Çolak ve Ülkü Ocakları Kayseri yeni İl Başkanı Serdar Turan ve çok sayıda partili katıldı.



Devir teslim törenine Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş de katıldı. Törenin açılış konuşmasında Ateş görev değişikliklerinin bir hizmet yarışı, bayrak yarışı olduğunu söyledi. Başkan Ateş, “Davamız hiç kimseyle, hiçbir kişiyle kaim değildir. Dolayısıyla yerine gelecek arkadaşımızla da bizlerle de kaim değildir. Bu anlamda, ocağımıza hizmet etmiş, katkı sağlamış her arkadaşımıza sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz” diyerek Volkan Çolak’a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, yeni başkanın Serdar Turan olduğunu söyledi.


Ülkü Ocakları yeni İl Başkanı Serdar Turan

Başkanlık görevini devreden Volkan Çolak konuşmasında şunları söyledi: “Ülkü Ocakları’nın kıymetli neferleri hepinize teşekkür ediyorum. Özellikle de devir teslim törenini buraya gelerek bizzat gerçekleştirdiği için Ülkü Ocakları Genel Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bizlere şeref verdiniz. 15 yıldır teşkilatın her kademesinde görev alma şerefine nail olduk. 2 yıldır da il başkanlığı görevini yürüttük. Bizi bu göreve layık gören genel başkanlık makamıdır. Devir teslimler gelip geçicidir. Bize emanet edilen görevi genel başkanımızın takdirleriyle devretmiş bulunuyoruz. Zor bir zamanda görev yaptık. Safımız belli olsun diye safımızdan asla ödün vermedik. Başbuğumuzun, liderimizin emrinde Ülkü Ocakları Genel Başkanımızın emrinde ömrümüzün sonuna kadar hizmet edeceğiz. Burada sadece görev teslim ediyoruz. Bu normal bir görev teslimdir. Her şey teşkilatımız, davamız içindir. Hepinize teşekkür ediyorum.”



Ülkü Ocakları yeni İl Başkanı Serdar Turan da konuşmasında şunlara değindi: “Devraldığımız sancağı en ileriye ve hak ettiği yere taşımak için, maddi ve manevi elimizden gelenin en iyisini göstereceğimize inanıyorum. Yolumuz çetin. İnşallah bu süreçte hep beraber en iyisini yapacağız. Allah hepinizden razı olsun.”

 Devir teslim töreninden sonra Volkan Çolak yeni başkanı tebrik etti. Daha sonrasında ise başkanlık makamında Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş ile birlikte yeni görev dönemini konuşmak üzere toplandılar.
 

Haber-Foto: Ekrem Nazlı

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