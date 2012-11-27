Ülkü Ocaklarında Tören Düzenlendi

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda Kur’an-ı Kerim okundu ve dua edildikten sonra Erciyes Üniversitesi öğrencileri tarafından organize edilen programda, Ertuğrul Dursun Önkuzu’nun fotoğraflarından ve cenaze görüntülerinden oluşan bir slayt gösterimi yapıldı.

Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Erhan Özhan Dursun Önkuzu’nun Ülkücü Şehitler kervanının yolbaşçılarından olduğunu ifade ederek, “Ülkücülük seçimlik değil nesillik bir hareket, gündelik bir heves değil, iki cihanlık bir dava. Yüce Yaratanın eşsiz nizamını ülkemize ve dünyaya hakim kılmak, yarınları Türk İslam ışığı ile aydınlatmak gayesi ile yürünen yol, gazilerle şehitlerle bu günlere ulaşmıştır. Davamızın yol başında şehitler bulunmaktadır, hareketimiz şehitlerin canları, kanları ve duaları üzerinde yükselmektedir. Bizlerin gerçek zafere ulaşıp ulaşmadığı yalnızca Allah’ın huzurunda Allah’ın takdiri ile ortaya çıkacaktır” dedi.

Şehidin yeğeni tarafından aileyi temsilen ve şehidin kız kardeşi Kadriye Önkuzu tarafından kaleme alınan “Ağabeyim Dursun Önkuzu” başlıklı yazıların okunması ile devam eden program, üniversite öğrencileri tarafından okunan şiirlerle son buldu.