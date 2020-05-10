Ürkündaş’tan Engelliler Haftası mesajı Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Nuri Ürkündaş, bir insanın engelli olmasının, onun diğer insanlar gibi yaşaması, çalışması ve de başarılı olması için hiç bir engel teşkil etmediğini, her şeye rağmen yaşama azim sevincinin de hiçbir şekilde kaybedilmemesi gerektiğini ifade etti.

10 Mayıs 2020 Pazar 17:13