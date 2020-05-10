Ürkündaş’tan Engelliler Haftası mesajı

İl Başkanı Ürkündaş; 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle yayımladığı mesajda, bir insanın engelli olmasının, onun diğer insanlar gibi yaşaması, çalışması ve de başarılı olması için hiç bir engel teşkil etmediğini, sıkıntı ve zorlukların elbette olabileceği ve ancak her şeye rağmen yaşama sevincinin de hiçbir şekilde kaybedilmemesi gerektiğini ifade etti. Ürkündaş, “Asıl önemli olan engelli kardeşlerimizin eğitim imkanlarının hazırlanması suretiyle kendi toplumlarıyla kaynaştırılması ve istihdam şartları oluşturularak ekonomiye etkin bir şekilde katılmalarının sağlanması gerektiğini belirtti. ÜRKÜNDAŞ; " engelli vatandaşlarımızın toplum ile kaynaştırılması ve toplumumuzun ayrılmaz birer parçası haline getirilmesi çok önemlidir. Sosyal devlet anlayışı bunu gerektirir ve bunun yerine getirilmesi de sosyal devletin asli görevidir" dedi.
Ürkündaş, "10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda bütün engelli kardeşlerimizin sorunlarının en kısa sürede çözüme kavuşturulması temennisi ile yürekleri sevgiyle dolu Kayseri’de ve ülkemizde yaşayan tüm engelli Vatandaşlarımızı sevgi,saygı ve muhabbetle kucaklıyor, bundan sonraki yaşamlarında aileleriyle sağlıklı,sıhhatli mutlu bir şekilde yaşamlarını sürdürmelerini yüce Rabbimden niyaz ediyor,her birini saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.
Ürkündaş, "10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda bütün engelli kardeşlerimizin sorunlarının en kısa sürede çözüme kavuşturulması temennisi ile yürekleri sevgiyle dolu Kayseri’de ve ülkemizde yaşayan tüm engelli Vatandaşlarımızı sevgi,saygı ve muhabbetle kucaklıyor, bundan sonraki yaşamlarında aileleriyle sağlıklı,sıhhatli mutlu bir şekilde yaşamlarını sürdürmelerini yüce Rabbimden niyaz ediyor,her birini saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.
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