Van'ı hak ettiği noktaya getireceğiz

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği'ne vekâleten atanan Mehmet Yaşar görevden alındı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevine Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Eski Genel Sekreteri, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Turizm Anonim Şirketi ( KAY-TUR A.Ş'de) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yalçın atandı. Yalçın ilk açıklamasını Vansesi Gazetesi'ne yaptı. 2011 depreminde Kayseri'de bulunan değerli Vanlılarla tanıştığını ifade eden Yalçın tüm Vanlılarla birlikte Van'ı hak ettiği noktaya getirmek için çalışacağını anlattı.

"Ak Parti Belediyeciliğini Van'da uygulayacağız"

Mustafa Yalçın'ın bölgede hedeflenen AK Parti belediyeciliğini Van'da uygulamak için görevlendirildiği belirtiliyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile çalışan 21 yıllık belediyecilik tecrübesi olan Van'da başarılı çalışma ve projelerle bölgede örnek bir belediyecilik hedefleyen Mustafa Yalçın hemşehrisi olan Van Valisi ile birlikte çalışacak.

"Van'a hizmet etmek için şimdiden kollarımızı sıvadık"

Mustafa Yalçın Van'a hizmet etmek için şimdiden kolları sıvadığını belirterek, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 16 yıl boyunca görev yaptım. Bu yıl 16 yıl süresi içinde Van depreminden zarar gören değerli Vanlı vatandaşlarımızla tanışma fırsatı buldum. Büyüklerimizin talimatı ile tarih, kültür, turizm kenti, Türkiye'nin ve bölgenin en gözde şehri güzel Van ilimize ve değerli Vanlı hemşehrilerimize hizmet etmek için görevlendirildiğim tarafıma tebliğ edildi. Kayseri'de belediyecilikte, planlı şehirleşmede edindiğimiz bilgi birikimlerimiz ve tecrübelerimizle Doğunun İncisi güzel Van ilimize değerli Van halkına hizmet etmek için şimdiden kollarımızı sıvadık. Tüm Vanlı hemşehrilerimizle hep birlikte Van'ın hak ettiği noktaya gelmesini, yaşanılabilir bir kent olması için çalışacağız" dedi.

"Belediyeci vatandaşların işlerini kolaylaştırır"

Yalçın, belediyecilik anlayışının vatandaşların işlerini kolaylaştırmak olduğunu belirterek, "Hizmet anlayışımda vatandaşın işini kolaylaştıran sanatkâra belediye başkanı denir. Belediyecilik o memlekette yaşayanların işlerini kolaylaştırır, yaşam kalitesini artırır. Bana göre belediyecinin en kısa tarifi budur. 21 yıldır belediyenin çeşitli birimlerinde halkımıza hizmet ettim. Ben bu zamana kadar belediyede her zaman hizmete öncelik vermişim, onun için de her zaman halkımızın bütün sorunlarını çözmeye odaklanmışız. Bizim görevimiz işimiz budur" diye konuştu.



