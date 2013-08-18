Mısır’da yaşanan katliamı eleştirerek İslam aleminin artık hak ettiği mertebelere gelmesi gerektiğini söyleyen Bahçeli, “Cunta yönetiminin döktüğü kanlar, bölgemizde insanlık adına çok kötü olaylardır ve bir utanç tablosudur. Mısır’da deyim yerindeyse can pazarı yaşanmaktadır. Yüzlerce insanın canına kıyılması vandallıktır.

Bahçeli, “Cunta yönetiminin döktüğü kanlar, bölgemizde insanlık adına çok kötü olaylardır ve bir utanç tablosudur. Mısır’da deyim yerindeyse can pazarı yaşanmaktadır. Yüzlerce insanın canına kıyılması vandallıktır. Mısır’daki olaylara Arap dünyası etkili bir açıklama yapamamıştır. Batı ise sessiz kalmıştır. Suudi Arabistan yeni yetme firavunların politikasına uymuştur’’ diye konuştu.





“İSLAM ALEMİ HAK ETTİĞİ MERTEBELERE GELMELİDİR”

Bahçeli, “Demokrasiye şaşı bakan ama iş petrol ve çıkarları olunca şahin kesilen sözde Müslüman Arap ülkeleri, aslında yüce dinimize en büyük hakareti yapmışlardır. Bu olumsuz ve karanlık dönem acilen son bulmalı, İslam alemi hak ettiği mertebelere gelmelidir’’ ifadelerini kullandı.

Mısır’da yaşanan kanlı hesaplaşmanın silinmesi için tüm tarafları aklı selimin çizgisine gelmeye davet eden Bahçeli, “Pınarbaşı’ndan samimiyetle Mısır’ın bir an önce barış ve istikrara kavuşmasını temenni ediyorum. AKP hükümetinin Mısır olaylarını akli selimle takip etmesini ve gerekli dersi çıkarmasını diliyorum. Tarih boyunca vatan sevdasıyla şehit düşmüş ecdadımıza, bugün vatan için canını vermiş şehitlerimize saygılarımı sunuyor, ruhları şad olsun diyorum. Son söz olarak söylüyorum 30 Mart 2014 tarihinde Pınarbaşı’nı tekrar sizden istiyorum. Pınarbaşı’nda başarılı başkan Dursun, dursun’’ dedi.





“AKPLİ KARDEŞLERİMİZE DÜŞEN GÖREV…”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 30 Mart 2014’te yapılacak mahalli seçimlerde sadece belediye başkanı, il genel meclisi üyeliği, belediye meclisi üyeliği ve muhtarların seçilmeyeceğini, aynı zamanda Türkiye’nin geleceğinin de şekilleneceğini ifade ederek, “Türkiye, PKK’ya teslim olmadan önce AKP’ye git denmelidir. Bunu da en başta AKP’li kardeşlerimiz yapmalıdır” dedi.





“2014 SEÇİMLERİNDE TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ ŞEKİLLENECEK”

Pınarbaşı tören alanında düzenlenen törene Mehter Takımı'nın söylediği marşlar eşliğinde yürüyerek gelen Bahçeli, burada yaptığı konuşmada, “Mahalli seçimlere sadece bir seçim olarak bakılmamalıdır. Bu seçimlerde Türk milletinin geleceği oylanmaktadır. Sandıkta nasıl bir Türkiye istendiği şekillenecektir. Bugünkü siyasi iktidarın uyarılması için 30 Mart 2014 tarihi bir fırsattır. Hükümetin şuursuz, kontrolsüz gidişine dur demek için 30 Mart seçimleri iyi bir fırsattır. Bayrağın inmemesi için mahalli idareler seçimleri AKP açısından bir son olmalıdır. Etnik kimliklerin birbirine düşmemesi için seçimler AKP’nin sonu olacaktır” dedi.





“KANDİL ÇETESİ TÜRKİYE’NİN TAMAMINA GÖZ DİKMİŞTİR”

Kaybedecek zaman olmadığını ifade eden Bahçeli, şöyle devam etti:

“Ülkemizi çok kötü bir şekilde yöneten hükümet gelecek seçimlerde uyarılmalıdır. Bu artık beka meselesidir. Milli birliğimiz ve beraberliğimiz buna bağlıdır. Türkiye PKK’ya teslim olmadan önce AKP’ye git denmelidir. Bunu da en başka AKP’li kardeşlerim yapmalıdır. PKK ordu kurmaya başlamaktadır. Pazarlıklardan yararlana yararlanan PKK akademisi kurduğunu söylemektedir. Kandil çetesi vatandan pay istemektedir. Kandil çetesi milletten pay kapma derdindedir. Hatta Kandil çetesi Türkiye’nin tamamına göz dikmiştir. Milletin bölünmez bütünlüğü kurban edilmek, bozulmak ve sakatlanmak üzeredir. Hükümet, dış politikada sınıfta kalmıştır. Hükümet, Batı’nın politikalarına uydukça inandırıcılığı kalmamıştır. Bu hepimiz için yürek parçalayıcı da olsa maalesef böyledir. AKP iç politikada iflas etmekle kalmamış, dış politikada da başımızı öne eğmiştir. Tüm tezleri çökmüş, tüm hedefleri yerle bir olmuştur. Kaçakçı görünümlü teröristler, Türk ordusuna kafa tutar hale gelmiştir. Türkiye her alanda tökezlemektedir. Teslimiyetin dozu, zilletin derecesi telafisi güç seviyelere gelmiştir. Üzülen ve kahrolan milletimizdir. Başbakan’a baksanız her şey iyi gitmektedir. Tek sorun tencere tava çalanlar, tek sorumlu faiz lobisidir.’’

MHP Lideri Devlet Bahçeli, “Bu zihniyet başına buyruktur, gerçeklerden kopuktur. Türkiye’nin başına gelebilecek en büyük musibet, açık beyan ortadadır ki hükümettir. Bu hükümet Türkiye’nin başından def edilmelidir. Bunu da yapacak sizlersiniz” dedi.





Bahçeli, konuşmasının ardından sanatçı Murat Kekilli'nin konserini de bir süre izledi. Bu arada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuşmasını yapmadan önce sahneye çıkan grup, ''Türkiye Bir'' adlı kompozisyonla sema ve semah gösterisi ile halk oyunlarını birlikte sundu.