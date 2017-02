Varlık Fonu ekonomide hantallığı bitirecek

Aralarında Ziraat Bankası, PTT, BİST, BOTAŞ, Çaykur, Eti Maden ve Türksat’ın da yer aldığı dev şirketler, Varlık Fonu’na devredildi. Bu gelişmeden sonra herkesin merak ettiği bu durumun ne gibi etkileri olacağı yönünde…

Müsrif bir ekonomik sistemimiz var

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin konu ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Az üreten ama çok tüketen bir ülke olarak yapısal ekonomik sorunlara sahip olduğumuzu dile getiren Şahin, “İnşâ ettiğimiz ekonomik sistem çalışanı cezalandıran, tembeli mükâfatlandıran son derece müsrif bir ekonomik sistemdir. Bu durumun sürdürülebilir olmadığını söylemek için çarpım tablosunu bilmek yeterlidir.

Üretimi önceleyen ve ekonomide hantallığı bitirecek yapısal dönüşüm politikalarına ihtiyacımız var. Cesaret isteyen bu durum için gerekli iradeye ve zamanlamaya sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Zira hiç bir gelişmiş ülkede 2 çalışanın 1 emekliye baktığına şâhit olmayız.” dedi.

Milli bir argüman fırsatı

Turgut Özal'ın, "Bizim en büyük şansımız petrolümüzün olmayışıdır. Zengin olmak için çok çalışmalıyız." sözünü hatırlatan Şahin sözlerini şöyle sürdürdü;

“Varlık Fonu etrafında kopan gürültü için de Tüketiciler Birliği olarak söyleyecek çok sözümüz var:

Öncelikle, ilk defa uygulanacak ve dünyada benzeri olmayan bir yöntemle karşı karşıya olmadığımızı bilelim.

Acımasız bir şekilde süren ekonomik savaşta bize her darbeden sonra dayatılan ekonomi argümanları yerine milli bir argüman fırsatı.

Dış müdahalelere açık ve kırılgan olan ekonomimizin adeta sigortası olabilecek bir yöntem. Türkiye'nin önünü tıkayan hantal bürokrasiden kurtuluşun anahtarı olabilecek dinamik bir mekanizma.

Merkezi bütçenin zayıflayacağı endişesi doğru ama faydalı bulup destekliyoruz. Şöyle ki; Merkezi bütçenin zayıflaması iyi bile olur, çünkü böylelikle kamuda israfın azaldığına da şâhit olacağız.

Varlık fonu için geç kalındı mı evet, 10 sene önce gerçekleşse iyi olur muydu elbette evet. Çünkü,

Şu an Tüketiciler için ciddi bir sorun kaynağı haline gelen ve sorunların sürekli olarak arttığı bir sektörümüz var:

Fonun en büyük eksiği Elektrik Dağıtım Firmaları

Gerek Elektrik gerekse Doğalgaz dağıtım firmaları adeta bedavaya ihale edildi.

Çünkü her bir dağıtım bölgesinde bulunan milyonlarca abonenin verdiği depozito ve güvence bedelleri neredeyse ihale bedeline denk.

Çıkarılan yönetmelikleri ihlal edip tüketici lehine kullanmayan, rekabeti ihlal ettikleri için defalarca soruşturma geçirip adeta hukuku çiğneyen dağıtım firmaları, ruhsatlarının iptal edilmesi ve varlık fonuna devredilmenin yolunu açıyorlar gibi.

Bu kaynaklara bir kişi veya grubun sahibi olmasındansa varlık fonu aracılığı ile halka arzlarının sağlanarak, gerçek sahiplerine devri ile maksimum fayda da beraberinde gelecektir.”

Haber: Fatma Ural