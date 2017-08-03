Vatan Partisi’nden Halaçoğlu’na cevap

Kılıçdaroğlu PKK’lılarla yürüdü Akşener destek oldu

Vatan Partisi Kayseri İl Başkanlığı’nda gerçekleştirilen basın açıklamasına İl Başkanı Prof. Dr. Eyüp Selahattin Karakaş ve partililer de katıldı. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bedri Gültekin burada yaptığı açıklamada Meral Akşener’in kuracağı yeni parti ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, “Bugüne kadar Türkiye’yi yöneten partilerden ve mevcut partilerden farklı bir şey söylemedi. Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul’a bir yürüyüş yaptı. Bu yürüyüşte tüm tutuklu milletvekilleri ve KHK’lar ile atılan 105 bin kişi için yürüyoruz dedi. Çerçeve bu şekilde çizildi. Böyle olunca PKK’lılar ve FETÖ’cüler de o yürüyüşe katıldı. FETÖ ve PKK ile yüründüğünün resimleri basında yer aldı. Sayın Akşener de Maltepe mitinginin olduğu gün kutlama telgrafı gönderdi. Aynı zaman nerede yer aldığını da göstermiş oldu. Bu sayın Akşener ile ilgili değerlendirmemiz.” dedi.

“Bahçeli Atlantikçidir, biz Avrasyacıyız”

Yusuf Halaçoğlu’nun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçekle ile ilgili sözlerine de değinen Gültekin, “Vatan Partisi’ni Devlet Bahçeli ile özdeşleştirmek, Vatan Partisi’nin verdiği mücadeleyi bilmemektir. Devlet Bahçeli’nin şu ana kadar ne yaptığından bihaber olmaktır. Bu kaba Vatan Partisi düşmanlığından başka bir şey değildir. Devlet Bahçeli Atlantikçidir biz ise Avrasyacıyız. Bahçeli her koşulda bu güne kadar Tayyip Erdoğan’ı desteklemiştir. Biz Tayyip Erdoğan’ın rakibiyiz. Tayyip Erdoğan’ın yerine gelecek olan milli hükümeti savunmaktayız. Bahçeli borçlanma ekonomisini savunmuştur. Biz halkçı, devletçi ve üretim ekonomisinden yanayız. Biz Laik, demokratik Cumhuriyetin savunucusuyuz. Bahçeli’nin o taraklarda bezi yoktur. Yeniden Cumhuriyetçi, Kemalist değerlerin uygulanmasını istemekteyiz. Bu programla Devlet Bahçeli’nin bir alakası yok.” şeklinde konuştu.

İncirlik üssü kapatılmalı

ABD’nin PKK’ya yaptığı silah yardımını da ser dille eleştiren Gültekin şunları söyledi, “Bir hafta önce Türkiye'de gazeteler ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde PKK'ya 700 TIR'ın üzerinde ağır silah verdiğini yazdılar. Dünkü gazetelerde ise bu rakam 1000 TIR'a çıktı.

ABD Başkanı Trump, PKK'ya ağır Silah verilmesi kararını Mayıs odaların la imzaladı. Hafta başına 100 TIR düşüyor.

Anadolu Ajansı 15 gün kadar önce ABD'nin. Suriye'nin kuzeyinde 10 adet askeri üs inşa ettiğini yazdı.

ABD'nin bütün bu faaliyetlerini icra ederken dayandığı en büyük üs, Türkiye topraklarındaki İncirlik üssüdür.

Güneydoğu Anadolu bölgelerimizi ilan edeceği bağımsız Kürdistan sınırları içinde gösteren Barzani'nin nefes alıp verdiği biricik kapı ise Türkiye'nin Habur kapısıdır.



Bağımsız ve egemen ülke olmanın gereği Dünyanın hiçbir egemen ülkesi, topraklarının, kendisine karşı bölücü ve yıkıcı faaliyetler için kullanılmasına izin vermez.

İncirlik'ten kalkan uçaklar PKK'nın önünü açıyor. İncirlik aynı zamanda, PKK'nın lojistik üssü olarak çalışıyor. Barzani'nin bölgesel yönetimi Habur Kapısı sayesinde nefes alıp veriyor. Türkiye üzerinden akan petrol ticareti bölgesel yönetimin tek gelir kaynağıdır.

Türkiye'nin atması gereken adımlar bellidir: İncirlik’e el konmalı, Barzani yönetimi uyarılmalı belli bir sürenin sonunda referandumdan vazgeçmezse Habur kapatılmalı. Türkiye üzerinden petrol ticaretine son verilmelidir.

Vatan Partisi üç aydan bu yana bu talepler etrafında bir kampanya yürütüyor. Kampanyamızı daha da güçlendirerek devam ettireceğiz. Eylül ayında Adana'da ‘İncirlik'e el konsun, Habur kapatılsın’ yürüyüş ve mitingini gerçekleştireceğiz. Yetkilileri bir an önce harekete geçmeye çağırıyoruz.”

Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin

