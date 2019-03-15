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“Vatandaş, mevcutlara ders verecek”

İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve aynı zamanda Milletvekili Dursun Ataş, Yavuzlar Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlar, Ataş’a belediyelerden yeterli hizmet alamadıklarını belirterek, bu duruma tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar, açılışlarda sorunlarını ilettikleri belediye başkanlarının kendilerini dinlemeden alandan ayrıldıklarını ifade etti.

“Vatandaş, mevcutlara ders verecek”

Ataş, seçim çalışmaları kapsamında Yavuzlar Mahallesi’ni ziyaret etti. Ataş’a, partinin Kocasinan Belediye Başkan adayı Hasan Sami Özvarinli ve İl Başkanı Süleyman Bozkurt da eşlik etti. Burada vatandaşlarla bir araya gelen Ataş, dertleri dinledi. Ataş’a yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, yaşadıkları sorunları anlattı ve ilgisizlikten yana dert yandı.

Vatandaşlar, sorunlarını anlatacak belediye başkanı bulamadıklarını ifade ederek, “Karşılaştığımız zaman sorunlarımızı anlatmak istiyoruz ama ya dinlemiyorlar, ya bizleri susturuyorlar ya da hemen hızlıca çekip gidiyorlar. Yıllardır sorunlarımızı çözmediler. Bizim sorunlarımızla ilgilenmeyeceklerse o koltuklarda ne işleri var?” diye konuştu.

Vatandaşları dinledikten sonra  “1 Nisan'dan sonra tüm Kayseri’nin yüzü gülecek” diyen Ataş, “Sosyal belediyecilikten bahsediyorlar, ama herkese eşit davranmıyorlar. Sorunları çözecek olsalar şimdiye kadar çözerlerdi. 17 yıldır görevdeler ama sorunlar her geçen yıl artarak, büyüyor. Artık 31 Mart seçimlerinde bir ders vermenin zamanı geldi. Bu millet de gerçekleri görüyor ve seçimde gereken cevabı verecek. Biz göreve geldiğimizde her mahalleye eşit hizmet sunacağız. Birilerinin değil, herkesin belediyesi olacağız” diye konuştu.

“Vatandaşı dinlemiyorlar. Gelinen noktada vatandaş artık onlara inanmıyor” diyen Dursun Ataş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Vatandaş çözüm bekliyor, iş bekliyor, aş bekliyor. 17 yıldır güçlü bir şekilde iktidarda olmalarına rağmen sorunları çözemedilerse, bundan sonra da çözeceklerini beklemek hayalden öteye gitmez. Bu yüzden değişim şart. Değişimde bereket vardır, yenilik de umut vardır. Biz de önce değişim sonra gelişim diyoruz. Seçime az bir süre kaldı, hep birlikte değişimi sağlayıp, ardından insanımızı, şehrimizi geliştirmenin derdine düşeceğiz. Yüzler gülsün diye mücadele edeceğiz” diye konuştu.

Diğer yandan Ataş, Millet ittifakının belediye başkan adayları ile birlikte 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimliğini ziyaret etti. Ataş, burada sağlık personelinin Tıp Bayramını kutladı, hastanenin ve sağlık çalışanlarının sorunlarını dinledi, aynı zamanda vatandaşları da ziyaret etti.

İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve aynı zamanda Milletvekili Dursun Ataş, beraberindeki Millet İttifakı belediye başkan adayları ve partisinin il yöneticileri ile birlikte Kayseri Eczacılar Odasını da ziyaret ederek, eczacıların sıkıntılarını ve önerilerini dinledi. Oda yönetimine teşekkür eden Ataş, “Misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür eder, gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışan tüm eczacılarımıza kolaylıklar dilerim” diye konuştu. Kurumsal
 

İHA

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