“Vatandaşa destek verecek misiniz?” İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi verdi. Ataş, Coronavirüs nedeniyle faaliyetlerini durduran iş yerleri nedeniyle vatandaşların ekonomik sıkıntı içerisine girdiğini ve çalışanlarında işlerini kaybettiğine dikkat çekti. “Durum vatandaşlar için içinden çıkılmaz bir hal almıştır” diyen Ataş, Bakan Selçuk’a, “Alınan tedbirler kapsamında faaliyetleri durdurulan iş yeri sahipleri ve çalışanları için ekonomik önleminiz bulunmakta mı?” diye sordu.

Milletvekili Dursun Ataş, soru önergesinde, “Dünya genelinde yayılan ve ülkemizde de Kovid-19 vakalarının hızlı bir şekilde arttığı bu günlerde alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Coronavirüs konulu genelge ile 81 ilde, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan, düğün salonu, çalgılı, müzikli lokanta, kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (A VM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, demek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu. Faaliyetleri durdurulmayan iş yerlerinin de içinde bulunduğumuz durum nedeniyle çok büyük zorluk yaşadığı ortadadır. Tüm bunlara rağmen iş yeri sahiplerinin, çalışanların, esnafın, sanayicinin ödemeleri, kiraları, SGK borç ve primleri durmamaktadır. Para kazanamayan, iş yapamayan esnaf, sanayici işçi çıkartmak zorunda kalmaktadır. Ülkemiz Coronavirüs salgını öncesinde de ekonomik anlamada bir krizdeyken üstüne gelen bu salgın artık ekonomik anlamada vatandaşlarımızı işin içinden çıkılmaz bir duruma getirmiştir” ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Ataş, Bakan Selçuk’tan yönelttiği şu sorulara yanıt istedi: “Alınan tedbirler kapsamında faaliyetleri durdurulan iş yeri sahipleri ve çalışanları için ekonomik önleminiz bulunmakta mıdır? Varsa bunlar nelerdir? İşçi çıkarmaların yoğun şekilde yaşanacağı öngörülmektedir. Bu duruma karşı bakanlığınız neler yapacaktır? İşsizlik maaşına hak kazanma şartlarını hafifletmeyi ve maaş süresini uzatmayı düşünüyor musunuz? Ücretsiz izne çıkarılan ve çıkarılacak işçilere işsizlik fonunda biriken kaynak kullanılarak maaş verilmesi düşünülmekte midir? Corona virüs salgını nedeni ile hayatın ve ekonominin durduğu gerçeği karşısında vatandaşlarımızın kira, banka, SGK ödemleri, vergi borçları gibi konularda bir destekleme, öteleme düşünülmekte midir? Bakanlığınız virüse karşı alınan önlemlere paralel olarak çalışma ve iş hayatında ki yaşanacak olumsuzluklara ilişkin önlemler almakta mıdır? Alınıyorsa bunlar ne zaman kamuoyu ile paylaşılacaktır? Küçük esnafımızı, sanayicimizi, kobilerimizi ayakta tutabilmek adına hibe, faizsiz kredi gibi destekler düşünülmekte midir? Emeklilere Corona desteği düşünülmekte midir?”

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