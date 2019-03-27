“Vatandaşımız iyi olsun diye çalışacağız”

İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve aynı zamanda Milletvekili Dursun Ataş, ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda çalışmalarını Cumhuriyet Meydanı, Düvenönü ve Osman Kavuncu’da sürdüren Ataş’a, partisinin İl Başkanı Süleyman Bozkurt, Kocasinan Belediye Başkan adayı Hasan Sami Özvarinli ve Kocasinan Belediye Meclis Üyesi adayı Kazım Yücel de eşlik etti.







Meydan ziyaretlerinde ilgi gören Ataş’ı çiçekçi esnafı çiçeklerle karşıladı ve başarı temennisinde bulundu. Ataş, daha sonra Meydan Parkın’da vatandaşlarla bir arya geldi, projelerini anlattı. Vatandaşlar Ataş’a, “İnşallah iyi olacak” ifadeleriyle destek verdi.







Vatandaşlara hedeflerini anlatan Ataş, “Bizim işimiz yandaşlarla değil, sizlerle yani vatandaşla. Biz vatandaşa hizmet için bu yola koyulduk. Biz simitçinin peşine düşen, pazarcıyı, esnafı korkutan bir anlayışın içerisinde olmayacağız. Herkesin bu şehirde huzur içinde birlikte yaşamasına ve adil hizmet almasına olanak sağlayacak çalışmalar yapacağız” dedi.







Ziyaretleri ile ilgili olarak açıklama yapan Ataş, “Cumhuriyet Meydanı, Osman Kavuncu ve Düvenönün’de vatandaşlarımızla bir araya geldik. Esnaflarımızı ziyaret ettik. Sorunlarını dinledik, çözüm önerilerimizi, projelerimizi anlattık. Gösterilen ilgi ve alaka değişim vaktinin geldiğini gösteriyor. Bu ilginin, umudun karşılığını 5 yıl boyunca hizmetlerimizle vereceğiz. Bize el veren, katkı sunan, gönüllerini açan tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah ülkemiz, şehrimiz iyi olacak” diye konuştu.







Diğer yandan Ataş, İYİ Parti İl Başkanı Süleyman Bozkurt ile birlikte Cumhuriyet Meydanında bulunan parti standını da ziyaret ederek, vatandaşları dinledi. Ataş, “Hemşerilerimizle parti standımızda bol bol sohbet ettik. Hemşerilerimizin, şehrimizin sorunlarını biliyoruz, bu sorunları çözmek için bu yola çıktık. Allah bizleri bu yolda milletimize mahcup etmesin” dedi.



