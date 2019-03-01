Millet İttifakı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve aynı zamanda Milletvekili Dursun Ataş, ilçe ziyaretlerinin yanı sıra kent merkezinde de vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Cumhuriyet Meydanı, Yeraltı Çarşısı ve Kazancılar Çarşısı’nda esnaf ziyaretleri gerçekleştirip, vatandaşlarla sohbet eden Ataş, amaçlarının kentte yaşayan insanların mutlu ve huzurlu olmalarını sağlamak olduğun söyledi.







Yeraltı Çarşısı ziyaretinde dernek yönetimi ve esnafla sohbet eden Ataş’a bazı esnafların, “Çok gizli tepki var. Rüzgarın esip de üşütmediği bir durum var, ama inanın üşüyoruz” ifadelerini kullandığı belirtildi. Ziyaretleri sırasında konuşan Ataş, iktidarın politikalarının artık çözüm üretmediğini belirterek, “17 sene uzun zaman. Rahmetli Atatürk’e bile nasip olmadı. Asıl insanların sorgulaması gereken durum, 17 yılda bu ülke nereye geldi. Sürekli 40’lar, 50’ler, 80’ler diyorlar. Artık dünya değişti. Şimdiki durumda değerlendirme yapmak lazım. Biz hangi ülkelerle yarışıyoruz? Kıyaslama yapılırken buna göre, günün koşullarına göre yapılmalı. Ne yazık ki ülkemiz de tablo anlatıldığı gibi tozpembe değil. Artık bir değişim, gelişim gerekiyor. Biz de bu amaçla yola koyulduk. Ülkemiz, şehrimiz, vatandaşımız iyi olsun istiyoruz” ifadelerini kullandı.







Esnafla da görüş alış verişinde bulunan İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dursun Ataş, “Siz nasıl görüyorsunuz?” dediği bazı esnaflardan da “Millet değişiklik istiyor. Her zaman yenilik iyidir” yanıtı verildiği bildirildi.

Diğer yandan Ataş, ziyaretlerini parti il yöneticilerinin yanı sıra Millet İttifakı Melikgazi Belediye Başkan adayı Sema Karaoğlu, Kocasinan Belediye Başkan adayı Hasan Sami Özvarinli, Kocasinan Belediye Meclis Üyesi adayı Kazım Yücel ile birlikte gerçekleştirdi.

