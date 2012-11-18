Vekiller, OSB'de İnceleme Yaptı

İncesu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Halit Özkaya ve Bölge Müdürü Cemal Oğuzhan tarafından karşılanan heyet, ilk olarak İncesu OSB Müdürlüğü'nde bir toplantı yaptı.

Toplantıda konuşan, AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Öksüzkaya, İncesu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki çalışmalar hakkında bilgi almak için ziyaret de bulunduklarını belirterek, " İncesu OSB'nin gelişmesi ve bu konuda sanayicilere ne gibi bir destek sağlarız amacıya sizleri ziyaret ettik. Bundan iki ay öncede Ankara'da serbest bölge yöneticileri ile bir toplantı yapmıştık. Oradaki toplantıda demir yolu taşımacılığının neredeyse, karayolu taşımacılığı ile eş değer olduğu konusu gündeme geldi. Bu olayın Kayseri ticaretine zarar vereceğini düşündüğümüz için, lojistik köyümüzle, serbest bölgeden bir bağlantı yapılabilir mi bunun araştırmasını yaptık. İncesu Organize Sanayi Bölgesi' ne de demir yolu yükleme, boşaltma yapılabilmesi için de bir istasyon yapılabilir mi, bunun araştırmasını yapacağız. Önümüzdeki günlerde ulaştırma bakanlığının bütçesini görüşmek için toplanacağız. Bu konuda neler yapılabileceği konusunda Devlet Demir Yolları Genel Müdürü ile bir görüşürüz.

Tabii Dünya'da yaşanan krizle beraber Türkiye krizden en çabuk çıkan ülke konumuna geldi. Şu anda Avrupa ülkeleri ile kıyasladığımızda, imrenilecek bir ülke konumuna geldiğini görüyoruz. Türkiye, 2012 verilerine göre ihracatını 150 milyar dolar olarak belirlemiştir. İnşallah bu hedefi gerçekleştireceğiz. Üretim, ticaret ve yatırım yapanlar bu ülkenin lokomotifi diye düşünüyorum. Müteahhitlik hizmetlerinde Dünya ikincisi olarak gösteriliyorsak, bu iş adamlarımızın çalışmaları sayesinde olmuştur. Hükümetin görevi ülkeye hizmet eden, ülke için çalışanların önünü aşmak. İncesu organize sanayi bölgesi sanayiciler açısından rağbet gören bir bölge konumuna geleceği inancındayım." şeklinde konuştu.

İncesu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Halit Özkaya da, İncesu Organize Sanayi Bölgesi'nin bir cazibe merkezi olması için çalıştıklarını ifade ederek, " İncesu Organize Sanayi Bölgesi'nin coğrafi olarak bir farkı var. O da kara ve demir yolunun İncesu OSB'ye sınır olması. Diğer taraftan, Devlet demir yollarını en çok kullanan iller arasında Kayseri yerini alıyor. Demir yolu taşımacılığını seri hale getirebilirsek, Kayseri sanayisi için ciddi bir avantaj sağlanmış olacak." dedi.

Görüşmelerin ardından, İncesu OSB Bölge Müdürü Cemal Oğuzhan, İncesu Organize Sanayi Bölgesi'nin konumu hakkında milletvekillerine bir brifing verdi. Heyet daha sonrada demir yolu taşımacılığı için yapılması planlanan istasyon yerini inceleyerek, İncesu OSB'de bir seramik fabrikasını ziyaret etti.