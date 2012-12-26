Vekiller Ziyaretlerini Sürdürüyor

İn Grup Yönetim Kurulu Başkanı Vedat İnciroğlu tarafından karşılanan milletvekilleri, 1948 model bir otomobili incelediler.

Ziyarette, AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Öksüzkaya,İn Grup Yönetim Kurulu Başkanı Vedat İnciroğlu'na otomobil sektörü açısından 2012 yılının nasıl geçtiğini sordu. Vedat İnciroğlu da, "Bütçe olarak, koyduğumuz bütçelerden şaşmadık. Bazı dengesizliklerde, gelir-gider farklılarından kaynaklandı. Yani, giderleri tutturamadık aştı. Gelirleri tutturamadık aşağıda kaldı. Şu an sektörde giderler fazlalaşırken, gelirler düşüyor. Ama biz aşağı-yukarı yakalıyoruz. Tabii, adette karlılığı realsize ederseniz, bütçeyle uyuşuyor. " şeklinde cevap verdi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Öksüzkaya da, otomotiv sektörünün Türkiye açısından sürükleyici bir sektör olduğunu belirterek, "Otomotiv sektörü, Türkiye'nin ihracatta en önemli kalemleri arasında yerini alıyor. Tabii bizim ihracatımız, gerçekten çok önemli bir şekilde ilerlemeye ve çeşitlenmeye başladı. İhracat kalemlerimize baktığımızda yüzde 47 itibari ile sanayi ürünleri ihraç ettiğimizi görüyoruz. Artık teknolojik olarak da ileri teknolojik ürünleri ihraç etmeye başlarsak, o zaman rakamlarımız biraz daha yüksek olacak, ithalatımızda aşağı seviyede kalacak diye düşünüyorum." dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ise, özellikle kurumsal olan yerlerin içinde kıran kırana bir mücadele olduğunu, bu sektörde de böyle bir mücadele örneği sergilendiğini söyledi.

Milletvekilleri daha sonra işletmeyi de gezerek, araçların özellikleri ve fiyatları hakkında bilgi aldı.